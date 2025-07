сегодня



ANDREAS KISSER с сыном исполнили METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN



ANDREAS KISSER с сыном исполнили кавер-версии песен METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN в рамках эксклюзивного шоу 15 июля в Teatro Anchieta at SESC Consolação, São Paulo, Brazil:



Andreas Kisser - Guitar

Yohan Kisser - Guitar

Gustavo Giglio - Bass

Amilcar Christofáro - Drums

Renato Zanuto - Keyboards



Сет:



* Start: 0:00

* Introduction: 13:05

* In The Flesh (PINK FLOYD): 16:36

* Orion (METALLICA): 18:25

* The Call Of Ktulu (METALLICA): 25:58

* Coast To Coast (SCORPIONS): 35:40

* Moby Dick - Drum Solo (LED ZEPPELIN): 40:28

* The Clap (YES): 44:34

* Orchid (BLACK SABBATH): 49:29

* Laguna Sunrise (BLACK SABBATH): 50:47

* Jasco (SEPULTURA): 53:13

* Guardians Of Earth (SEPULTURA): 54:42

* Kaiowas (SEPULTURA): 57:57

* The Ides Of March (IRON MAIDEN): 1:01:56

* Transylvania (IRON MAIDEN): 1:03:38

* Surfing With The Alien (JOE SATRIANI): 1:08:03

* Switch 625 (DEF LEPPARD): 1:19:23

Final: 1:23:18







