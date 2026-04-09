ANDREAS KISSER о пост-SEPULTURA: «Я не перестану заниматься музыкой»



ANDREAS'a KISSER'a в недавнем интервью для Metal OBS попросили рассказать о планах после финального тура SEPULTURA, на что он ответил:



«Я, конечно, не собираюсь завязывать с музыкой. У меня куча идей, просто я пока не решил, куда двигаться дальше. Хочу насладиться моментом — этим туром, последними выступлениями, которые у нас состоятся в этом году. А дальше вариантов много. Может, запишу сольный альбом, может, попробую что-то совсем другое.



Меня сейчас тянет в сторону искусства — к живописи, смешиванию музыки с цветами, подобным вещам. Хочется исследовать другие миры. И точно не искать что-то, что будет просто новой версией SEPULTURA — я это уже сделал в SEPULTURA. Сейчас хочется впитывать новые идеи, открываться новым возможностям и смотреть, куда это меня приведёт. Но прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, что мы делаем сегодня, на последних месяцах тура».



По поводу нового EP SEPULTURA "The Cloud Of Unknowing", который выйдет 24 апреля на Nuclear Blast, и о том почему группа вообще решила выпускать новую музыку на фоне прощального тура, Andreas сказал:



«Когда мы объявили прощальный тур два, почти три года назад, мы сразу сказали: он будет с открытой датой окончания. Да, мы знаем, что всё подходит к концу, но хотим реализовать последние желания. Например, мы впервые сыграли на Lollapalooza в Бразилии, впервые поехали в Исландию. Нам нужно время, чтобы побывать везде, где мы ещё не были.



Каждый альбом SEPULTURA — это примерно три года гастролей. Мы объехали больше 80 стран. Это наш ритм. Так зачем торопиться? Почему всё должно закончиться через год только потому, что “так принято”? Мы живём моментом. И в какой-то момент появилась возможность записать новый материал.



В прошлом году мы выступали на 70000 Tons Of Metal — это круиз из Майами на Ямайку и обратно. И мы решили использовать момент: отправились в Criteria Studios в Майами и записали четыре трека. У меня всегда есть какие-то демки и идеи. Плюс Greyson пришёл в группу два года назад — привнёс новую энергию, новый взгляд. Атмосфера была идеальная. Мы вообще ничего не планировали — ни даты релиза, ни названия, ни даже названий песен. Ту же “Sacred Books” мы вообще сочинили прямо в студии, на джеме. Всё было очень спонтанно. Без привязки к маркетингу или стратегии. Просто так получилось. И это круто — в третий год прощального тура у нас появилось что-то новое, новые песни. У нас четыре новых трека, и мы будем исполнять их вживую».



Kisser объяснил, почему это EP, а не полноценный альбом:



«Напряжение при записи полноформатного альбома совсем другое. EP идеально соответствует тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Нет никакого закона, что мы обязаны создавать именно альбом. Мы просто использовали то, что было под рукой: мы в Майами, у нас есть идеи, есть 10 дней в студии, и мы сделали это.



А через год всё уже готово к релизу. Выпустили первый сингл, в апреле выходит весь EP. Это классно. Получилось очень спонтанно. Немного безумно. Конечно, есть какие-то планы, но всегда нужно оставлять место для импровизации».







