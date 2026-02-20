сегодня



ANDREAS KISSER: «JUDAS PRIEST научили меня металлу»



ANDREAS KISSER в недавнем интервью ответил на вопрос, какой рифф должен уметь играть любой гитарист:



«Я начал слушать хэви-металл очень рано, когда уже играл на акустической классической гитаре, начиная учиться. Но я думаю, что JUDAS PRIEST была той группой, которая действительно стала моими первыми учителями.



Каждый раз, когда кто-нибудь просит меня научить [их рифф] — я реально плохой учитель; я ужасный учитель; у меня нет на все это терпения, — но я обязательно им скажу: "Идите послушайте альбом JUDAS PRIEST "British Steel". Это отличная школа. Я имею в виду, что там же такие песни как "Breaking The Law", "Living After Midnight" — очень простые риффы, но в них воплощено все, что есть в металле. Это как школа хэви-металла.



"Grinder" [еще одна песня на "British Steel"] — этот рифф, который я впервые услышал на альбоме, и с гитарой в руках я мог бы воспроизвести его сам! Это же очень просто, но в то же время ритмическая часть заключается в том, что у вас есть поза, и как только вы принимаете эту позу, вы переходите в режим JUDAS PRIEST [смеется], и это потрясающе. Так что это очень типично для хэви-металла, каждый гитарист должен это знать. Это просто, это легко, но вы должны сыграть это сами. Сделайте это!»







