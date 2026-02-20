Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Andreas Kisser

*



20 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER: «JUDAS PRIEST научили меня металлу»

21 июл 2025 : 		 ANDREAS KISSER с сыном исполнили METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 ANDREAS KISSER: «Я не особо думаю о том, что будет после SEPULTURA»

3 мар 2025 : 		 ANDREAS KISSER пять лет не берет в рот крепкого

2 мар 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA четыре года не брал в рот крепкого

27 дек 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я бы ничего не стал менять в своей жизни»

24 дек 2023 : 		 ANDREAS KISSER присоединился на сцене к IVETE SANGALO

16 авг 2022 : 		 ANDREAS KISSER с сыном исполняют METALLICA

4 июл 2022 : 		 У лидера SEPULTURA умерла жена

10 дек 2020 : 		 ANDREAS KISSER: «У меня есть 12–15 песен для сольного альбома»

23 сен 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA заявил, что прослушивание для METALLICA в 1992 году было одним из лучших событий в его жизни

21 сен 2016 : 		 ANDREAS KISSER выступил на закрытии паралимпийских игр

16 авг 2016 : 		 ANDREAS KISSER в "Jackson Speed Round"
| - |

|||| сегодня

ANDREAS KISSER: «JUDAS PRIEST научили меня металлу»



zoom
ANDREAS KISSER в недавнем интервью ответил на вопрос, какой рифф должен уметь играть любой гитарист:

«Я начал слушать хэви-металл очень рано, когда уже играл на акустической классической гитаре, начиная учиться. Но я думаю, что JUDAS PRIEST была той группой, которая действительно стала моими первыми учителями.

Каждый раз, когда кто-нибудь просит меня научить [их рифф] — я реально плохой учитель; я ужасный учитель; у меня нет на все это терпения, — но я обязательно им скажу: "Идите послушайте альбом JUDAS PRIEST "British Steel". Это отличная школа. Я имею в виду, что там же такие песни как "Breaking The Law", "Living After Midnight" — очень простые риффы, но в них воплощено все, что есть в металле. Это как школа хэви-металла.

"Grinder" [еще одна песня на "British Steel"] — этот рифф, который я впервые услышал на альбоме, и с гитарой в руках я мог бы воспроизвести его сам! Это же очень просто, но в то же время ритмическая часть заключается в том, что у вас есть поза, и как только вы принимаете эту позу, вы переходите в режим JUDAS PRIEST [смеется], и это потрясающе. Так что это очень типично для хэви-металла, каждый гитарист должен это знать. Это просто, это легко, но вы должны сыграть это сами. Сделайте это!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 фев 2026
gravitgroove
Что-то не туда его понесло, раньше про Sabbath и Purple говорил. Старость, наверное. В
Breaking the law всегда мелодия эта на 3 ноты казалась какой-то... будто жалость пытаются к себе вызвать, будто для попрошайничества аля песня Мамочки из "Республика ШКИД" .
просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом