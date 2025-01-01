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Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN: «Удивлен, что вообще кому-то нравится наша музыка»



BEN WEINMAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он воспринимает наследие коллектива:



«Это очень странно, потому что я только что дал интервью одному молодому парню, который ведет радиопередачу, в которой звучит преимущественно металл и хардкор, и он сказал, что если бы не мы, то его шоу не существовало бы, потому что на многие группы, по его мнению, повлияли мы. И это кажется мне просто невозможным. Для меня это просто звучит дико.



Странно быть группой, которая, как мне кажется, так и не достигла настоящего коммерческого успеха, но в то же время почти каждый день кто-то говорит что-то, что меня просто потрясает, и я не могу поверить, что кому-то нравится эта группа, или она что-то значит для них, или она может повлиять на их группу, или что-то еще. Так что временами возникает жуткий синдром самозванца. Трудно поверить, что кому-то вообще может нравиться эта музыка, но почти каждый день я получаю действительно классное напоминание о том, что, похоже, мы сделали что-то важное для некоторых людей».







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