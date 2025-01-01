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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 281
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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The Dillinger Escape Plan

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3 июн 2025 : 		 Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN: «Удивлен, что вообще кому-то нравится наша музыка»

27 май 2025 : 		 Как THE DILLINGER ESCAPE PLAN отбирали песни для концертов

25 мар 2025 : 		 Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о планах на будущее

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления THE DILLINGER ESCAPE PLAN

27 май 2024 : 		 GREG PUCIATO о будущих концертах THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 дек 2023 : 		 DIMITRI MINAKAKIS выступит с THE DILLINGER ESCAPE PLAN

22 дек 2022 : 		 Концертный альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

14 дек 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает концертный альбом

16 май 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

23 фев 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает альбом

5 фев 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 дек 2021 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпустит альбом в 2022

17 окт 2021 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускают NFT

7 янв 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 окт 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN снялся в фильме

6 окт 2020 : 		 Новый альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

30 авг 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

31 июл 2020 : 		 Новая песня вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

11 июл 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

19 май 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN планирует сольную работу

7 янв 2020 : 		 Оригинальные участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN основали новый проект

12 янв 2019 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу

9 авг 2017 : 		 Финал для THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 фев 2017 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

13 фев 2017 : 		 13 человек пострадали из-за аварии автобуса THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14 сен 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN
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Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN: «Удивлен, что вообще кому-то нравится наша музыка»



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BEN WEINMAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он воспринимает наследие коллектива:

«Это очень странно, потому что я только что дал интервью одному молодому парню, который ведет радиопередачу, в которой звучит преимущественно металл и хардкор, и он сказал, что если бы не мы, то его шоу не существовало бы, потому что на многие группы, по его мнению, повлияли мы. И это кажется мне просто невозможным. Для меня это просто звучит дико.

Странно быть группой, которая, как мне кажется, так и не достигла настоящего коммерческого успеха, но в то же время почти каждый день кто-то говорит что-то, что меня просто потрясает, и я не могу поверить, что кому-то нравится эта группа, или она что-то значит для них, или она может повлиять на их группу, или что-то еще. Так что временами возникает жуткий синдром самозванца. Трудно поверить, что кому-то вообще может нравиться эта музыка, но почти каждый день я получаю действительно классное напоминание о том, что, похоже, мы сделали что-то важное для некоторых людей».




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