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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Prong

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25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью
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Новое видео PRONG



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PRONG выпустят новую пластинку, получившую название "Prong", шестого ноября на Napalm Records. Он будет доступен на виниле разных цветов, в цифровом варианте и на CD. Видео к The Banner доступно для просмотра:

01. The Banner
02. New Commission
03. The Uprising
04. Uncertain Truth
05. Fear The Sun
06. Commonsense Resolution
07. Doomed World
08. Proportionate Response
09. Transgression
10. Simulated Drowning
11. Our Continuance
12. Out Of Body (bonus track)
13. Cruel Summer (bonus track)

Сведение и мастеринг проводил Andy Sneap.




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