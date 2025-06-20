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BURTON C. BELL открыл австралийский тур
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BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
84
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
78
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
61
Новое видео LIV SIN
56
все новости группы
Tiamat
Швеция
Gothic Rock
Gothic Metal
Death Metal
Doom Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/tiamat
Facebook:
https://www.facebook.com/tiamat
20 июн 2025
:
Видео полного выступления TIAMAT
29 мар 2024
:
Переиздание TIAMAT выйдет весной
23 дек 2020
:
Альбомы TIAMAT выйдут на виниле
22 ноя 2018
:
Переиздание "Clouds" TIAMAT выйдет зимой
17 май 2018
:
TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney
6 июн 2016
:
Религиозные фанатики попытались сорвать выступление TIAMAT в Грузии
23 июн 2015
:
TIAMAT возвращаются
16 апр 2015
:
"The Astral Sleep" TIAMAT выйдет на виниле
9 апр 2014
:
JOHAN EDLUND объявил об уходе из TIAMAT
19 дек 2013
:
Видео с выступления TIAMAT
29 апр 2013
:
Новое видео TIAMAT
28 фев 2013
:
Новое видео TIAMAT
24 окт 2012
:
Семплы новых песен TIAMAT
12 окт 2012
:
Новое видео TIAMAT
21 сен 2012
:
Даты выхода нового альбома TIAMAT
7 сен 2012
:
Обложка нового альбома TIAMAT
28 июн 2012
:
Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома
22 июн 2012
:
Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома
3 май 2012
:
TIAMAT: видео из студии
21 апр 2012
:
Название нового альбома TIAMAT
16 сен 2011
:
TIAMAT на NAPALM RECORDS
24 дек 2009
:
TIAMAT отпразднуют 20-летие, исполнив целиком альбом "Wildhoney"
26 авг 2008
:
Подробности бокс-сета TIAMAT
24 апр 2008
:
TIAMAT: новый альбом в сети
17 мар 2008
:
На новом альбоме TIAMAT будет бонус-трек
24 фев 2008
:
Обложка нового альбома TIAMAT
13 фев 2008
:
TIAMAT: трек-лист нового альбома
21 ноя 2007
:
Новый альбом TIAMAT выйдет в апреле
4 окт 2007
:
Вокалист TIAMAT работает над сольным альбомом
11 сен 2007
:
TIAMAT закончили запись ударных и баса
30 авг 2007
:
TIAMAT начинают записывать новый альбом
25 июн 2007
:
TIAMAT заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
16 июл 2006
:
Последние новости от TIAMAT
10 мар 2006
:
TIAMAT переиздают классический альбом "Wildhoney"
24 фев 2006
:
TIAMAT работают над новым материалом
9 фев 2006
:
TIAMAT выпускают DVD
27 фев 2002
:
Tiamat в Москве!
4 дек 2001
:
Tiamat - новый альбом почти готов.
сегодня
Видео полного выступления TIAMAT
Видео полного выступления TIAMAT, состоявшегося в рамках Mystic Festival 2025, доступно для просмотра ниже.
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20 июн 2025
olly71
ну хоть до кого то дошло что ничего нового ты уже не выпустишь не то что лучше старого но даже на уровне . Поэтому завязал с этим гиблым делом и теперь только концерты причём с материалом с первых альбомов.
просмотров: 162
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