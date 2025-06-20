Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 78
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 78
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
[= ||| все новости группы



*

Tiamat

*



20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TIAMAT

29 мар 2024 : 		 Переиздание TIAMAT выйдет весной

23 дек 2020 : 		 Альбомы TIAMAT выйдут на виниле

22 ноя 2018 : 		 Переиздание "Clouds" TIAMAT выйдет зимой

17 май 2018 : 		 TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney

6 июн 2016 : 		 Религиозные фанатики попытались сорвать выступление TIAMAT в Грузии

23 июн 2015 : 		 TIAMAT возвращаются

16 апр 2015 : 		 "The Astral Sleep" TIAMAT выйдет на виниле

9 апр 2014 : 		 JOHAN EDLUND объявил об уходе из TIAMAT

19 дек 2013 : 		 Видео с выступления TIAMAT

29 апр 2013 : 		 Новое видео TIAMAT

28 фев 2013 : 		 Новое видео TIAMAT

24 окт 2012 : 		 Семплы новых песен TIAMAT

12 окт 2012 : 		 Новое видео TIAMAT

21 сен 2012 : 		 Даты выхода нового альбома TIAMAT

7 сен 2012 : 		 Обложка нового альбома TIAMAT

28 июн 2012 : 		 Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома

22 июн 2012 : 		 Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома

3 май 2012 : 		 TIAMAT: видео из студии

21 апр 2012 : 		 Название нового альбома TIAMAT

16 сен 2011 : 		 TIAMAT на NAPALM RECORDS

24 дек 2009 : 		 TIAMAT отпразднуют 20-летие, исполнив целиком альбом "Wildhoney"

26 авг 2008 : 		 Подробности бокс-сета TIAMAT

24 апр 2008 : 		 TIAMAT: новый альбом в сети

17 мар 2008 : 		 На новом альбоме TIAMAT будет бонус-трек

24 фев 2008 : 		 Обложка нового альбома TIAMAT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления TIAMAT



zoom
Видео полного выступления TIAMAT, состоявшегося в рамках Mystic Festival 2025, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 июн 2025
olly71
ну хоть до кого то дошло что ничего нового ты уже не выпустишь не то что лучше старого но даже на уровне . Поэтому завязал с этим гиблым делом и теперь только концерты причём с материалом с первых альбомов. 

















просмотров: 162





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом