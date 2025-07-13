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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
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Firespawn

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|||| сегодня

Вокалист GRAVE в FIRESPAWN



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FIRESPAWN опубликовали следующее сообщение:

«HEADBANGERS! МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ!!! С огромной гордостью и волнением мы наконец-то можем объявить, что FIRESPAWN возвращаются!

В группе было много тщательных обсуждений и размышлений, и теперь мы пришли к единому мнению. Мы сделаем это в честь и память о нашем покойном брате Л.Г. Петрове, чтобы продлить его музыкальное наследие! Конечно же, мы сделаем это и из-за нашей личной любви к группе и тем прекрасным временам, которые мы провели вместе! Было нелегко решить, кто займет место у микрофона после ЛГ. К счастью, наш самый логичный вариант принял наше предложение! Объявляем нового вокалиста FIRESPAWN: господин Jörgen Sandström!!! Он не только имеет тесные личные связи с LG и шведской сценой (GRAVE, TORTURE DIVISION, ENTOMBED и т.д.), но и обладает голосовыми связками, как у медведя гризли! Он отлично впишется в коллектив как в личном, так и в профессиональном плане!

Мы надеемся увидеть всех вас, сумасшедшие хэдбенгеры, уже очень скоро! У нас много планов, так что мы с нетерпением ждем возможности разделить будущее FIRESPAWN со всеми вами!»

Victor Brandt: «Мы вернулись! Эта группа всегда была наполнена глубокой связью между нами как музыкантами, с самой музыкой и со сценой, которая поддерживала нас с самого первого дня. Мы делаем это с любовью и уважением к ЛГ, и его дух по-прежнему присутствует во всем, что мы делаем. То, что к нам присоединился Jörgen, кажется естественным следующим шагом, ведь он член нашей семьи. Он привносит огонь и дух, которые нам нужны. Мы скучали по этой группе и по всем вам. Мы не можем дождаться следующей главы вместе. Дэт-металл у нас в крови! Давайте сделаем это!»

Jörgen Sandström: «Я верю, что ЛГ хотел бы, чтобы FIRESPAWN продолжали существовать. Он любил группу и любил дэт-металл. Я ни в коем случае не заменяю нашего покойного друга, а просто хочу почтить наследие нашего брата — веселиться, играть дэт-металл, пить пиво и крутить башкой!»






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 июл 2025
P
Papa
Дайте угадаю, FIRESPAWN слушали многие только из-за Петрова? Так какой смысл?
просмотров: 118

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