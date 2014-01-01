Новое видео FIRESPAWN

"Serpent Of The Ocean", новое видео супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома команды, "The Reprobate", выход которого запланирован на 28 апреля на лейбле Century Media.
Waсhturm
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).