Новое видео FIRESPAWN "Serpent Of The Ocean", новое видео супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома команды, "The Reprobate", выход которого запланирован на 28 апреля на лейбле Century Media.



















