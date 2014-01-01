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*Firespawn*



1 фев 2017 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной

8 июл 2016 : 		 Новое видео FIRESPAWN

14 ноя 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

29 сен 2015 : 		 Видео с первого выступления FIRESPAWN

26 сен 2015 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

8 июл 2015 : 		 Тизер нового сингла FIRESPAWN

2 июл 2015 : 		 FIRESPAWN нашли лейбл

12 сен 2014 : 		 FIREBORN нашли барабанщика

29 апр 2014 : 		 Новая песня FIREBORN

31 мар 2014 : 		 Музыканты ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC в FIREBORN

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Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной

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FIRESPAWN, шведский проект, в состав которого входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC) и Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), выпустит новую работу, получившую название "The Reprobate", 28 апреля на Century Media. Оформление для пластинки создал Paolo Girardi.

FIRESPAWN Feat. ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC Members: 'The Reprobate' Album Due In April



firespawnreprobatecd








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