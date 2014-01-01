Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной

FIRESPAWN, шведский проект, в состав которого входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC) и Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), выпустит новую работу, получившую название "The Reprobate", 28 апреля на Century Media. Оформление для пластинки создал Paolo Girardi.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).