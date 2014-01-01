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Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной FIRESPAWN, шведский проект, в состав которого входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC) и Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), выпустит новую работу, получившую название "The Reprobate", 28 апреля на Century Media. Оформление для пластинки создал Paolo Girardi.























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