25 окт 2017



Новое видео FIRESPAWN "Full Of Hate", новое видео супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома команды, "The Reprobate", выход которого состоялся 28 апреля на лейбле Century Media.



























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