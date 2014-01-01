Новое видео FIRESPAWN

"Full Of Hate", новое видео супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома команды, "The Reprobate", выход которого состоялся 28 апреля на лейбле Century Media.
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