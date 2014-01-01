Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [39]
*Видео с текстом от HELLOWEEN [34]
*DECAPITATED обвинены в изнасиловании [26]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [19]
*Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс... [17]
*
[= ||| все новости группы



*Firespawn*



25 окт 2017 : 		 Новое видео FIRESPAWN

21 апр 2017 : 		 Новое видео FIRESPAWN

25 мар 2017 : 		 Новая песня FIRESPAWN

18 фев 2017 : 		 Новая песня FIRESPAWN

1 фев 2017 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной

8 июл 2016 : 		 Новое видео FIRESPAWN

14 ноя 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

29 сен 2015 : 		 Видео с первого выступления FIRESPAWN

26 сен 2015 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

8 июл 2015 : 		 Тизер нового сингла FIRESPAWN

2 июл 2015 : 		 FIRESPAWN нашли лейбл

12 сен 2014 : 		 FIREBORN нашли барабанщика

29 апр 2014 : 		 Новая песня FIREBORN

31 мар 2014 : 		 Музыканты ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC в FIREBORN

| - |
|||| 25 окт 2017

Новое видео FIRESPAWN

*
zoom
*
* *
"Full Of Hate", новое видео супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома команды, "The Reprobate", выход которого состоялся 28 апреля на лейбле Century Media.

FIRESPAWN Feat. ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC Members: 'Full Of Hate' Video









firespawnreprobatecd




Like!+2Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 458

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
The Rumjacks Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом