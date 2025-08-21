×
Fallujah
США
Death Metal
Death Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/fallujahbayarea
Facebook:
https://www.facebook.com/fallujahofficial
21 авг 2025
:
Новое видео FALLUJAH
16 июн 2025
:
Новый альбом FALLUJAH доступен для прослушивания
16 апр 2025
:
Новое видео FALLUJAH
6 мар 2025
:
Новое видео FALLUJAH
12 сен 2022
:
Новая песня FALLUJAH
5 авг 2022
:
Новая песня FALLUJAH
29 июл 2022
:
Новая песня FALLUJAH
8 июл 2022
:
Новая песня FALLUJAH
27 апр 2022
:
Новое видео FALLUJAH
25 ноя 2020
:
Бывший гитарист SUICIDAL TENDENCIES в FALLUJAH
21 янв 2020
:
Обучающее видео от FALLUJAH
17 сен 2019
:
Обучающее видео от FALLUJAH
16 авг 2019
:
Обучающее видео от FALLUJAH
16 фев 2019
:
Новая песня FALLUJAH
28 янв 2019
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет в марте
24 июл 2017
:
Видео полного выступления FALLUJAH
15 июл 2017
:
FALLUJAH расстались с вокалистом
31 авг 2016
:
Обучающее видео от FALLUJAH
26 апр 2016
:
Новое видео FALLUJAH
19 мар 2016
:
Новая песня FALLUJAH
19 фев 2016
:
Видео с текстом от FALLUJAH
10 фев 2016
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет в апреле
29 окт 2015
:
FALLUJAH приступили к записи
20 янв 2015
:
FALLUJAH на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
19 июн 2014
:
Новая песня FALLUJAH
19 май 2014
:
FALLUJAH завершили работу над альбомом
17 мар 2014
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет летом
11 мар 2013
:
Новая песня FALLUJAH
22 янв 2013
:
FALLUJAH начнут запись в феврале
5 авг 2011
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет в ноябре
сегодня
Новое видео FALLUJAH
The Obsidian Architect, новое видео группы FALLUJAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Xenotaph", выпущенный 13 июня на Nuclear Blast Records:
01. In Stars We Drown
02. Kaleidoscopic Waves
03. Labyrinth Of Stone
04. The Crystalline Veil
05. Step Through The Portal And Breathe
06. A Parasitic Dream
07. The Obsidian Architect
08. Xenotaph
21 авг 2025
Mister
Привет Мешуговскому New Millenium
