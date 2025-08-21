Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Fallujah

21 авг 2025 : 		 Новое видео FALLUJAH

16 июн 2025 : 		 Новый альбом FALLUJAH доступен для прослушивания

16 апр 2025 : 		 Новое видео FALLUJAH

6 мар 2025 : 		 Новое видео FALLUJAH

12 сен 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

5 авг 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

29 июл 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

8 июл 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

27 апр 2022 : 		 Новое видео FALLUJAH

25 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист SUICIDAL TENDENCIES в FALLUJAH

21 янв 2020 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

17 сен 2019 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

16 авг 2019 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

16 фев 2019 : 		 Новая песня FALLUJAH

28 янв 2019 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в марте

24 июл 2017 : 		 Видео полного выступления FALLUJAH

15 июл 2017 : 		 FALLUJAH расстались с вокалистом

31 авг 2016 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

26 апр 2016 : 		 Новое видео FALLUJAH

19 мар 2016 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 фев 2016 : 		 Видео с текстом от FALLUJAH

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в апреле

29 окт 2015 : 		 FALLUJAH приступили к записи

20 янв 2015 : 		 FALLUJAH на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

19 июн 2014 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 май 2014 : 		 FALLUJAH завершили работу над альбомом
Новое видео FALLUJAH



The Obsidian Architect, новое видео группы FALLUJAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Xenotaph", выпущенный 13 июня на Nuclear Blast Records:

01. In Stars We Drown
02. Kaleidoscopic Waves
03. Labyrinth Of Stone
04. The Crystalline Veil
05. Step Through The Portal And Breathe
06. A Parasitic Dream
07. The Obsidian Architect
08. Xenotaph




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 авг 2025
Mister
Привет Мешуговскому New Millenium
просмотров: 152

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом