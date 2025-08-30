Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 37
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*

Sex Pistols

*
Страна
United KingdomВеликобритания



30 авг 2025 : 		 Премиальный винил SEX PISTOLS

8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEX PISTOLS

24 мар 2025 : 		 SEX PISTOLS отыграли секретное шоу

19 фев 2025 : 		 JOHN LYDON: «SEX PISTOLS превратили в с...й караоке!»

15 янв 2025 : 		 SEX PISTOLS выпустят три концерта

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления THE SEX PISTOLS

4 июн 2024 : 		 SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку

12 апр 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS разочарован сериалом о группе

5 мар 2023 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

8 фев 2023 : 		 Новые фигурки SEX PISTOLS

30 янв 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом

18 сен 2022 : 		 Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы

8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

2 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS выпускают монету

5 май 2022 : 		 SEX PISTOLS перевыпустят сингл

5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

1 окт 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»

15 сен 2021 : 		 Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту

6 сен 2021 : 		 Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS

26 авг 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»

18 мар 2021 : 		 Первый взгляд на фильм о SEX PISTOLS
Премиальный винил SEX PISTOLS



Rhino High Fidelity (Rhino Hi-Fi) выпустили премиальную виниловую версию альбома SEX PISTOLS "Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols" тиражом в 5000 индивидуально пронумерованных копий.




30 авг 2025
timekiller61
Хорошая подставка под кружки.
