Новое видео REVOCATION

“Dystopian Vermin,” новое видео группы REVOCATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома New Gods, New Masters, выходящего 26 сентября на Metal Blade Records:
01. New Gods, New Masters
02. Sarcophagi Of The Soul
03. Confines Of Infinity (feat. Travis Ryan of CATTLE DECAPITATION)
04. Dystopian Vermin
05. Despiritualized
06. The All Seeing (feat. Gilad Hekselman)
07. Data Corpse
08. Cronenberged (feat. Jonny Davy of JOB FOR A COWBOY)
09. Buried Epoch (feat. Luc Lemay of GORGUTS)
