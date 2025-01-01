Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 27
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 23
26 сен 2025 : 		 Новое видео REVOCATION

7 авг 2025 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

18 июн 2025 : 		 Новое видео REVOCATION

5 фев 2025 : 		 Новое видео REVOCATION

31 янв 2024 : 		 REVOCATION на виниле

30 янв 2024 : 		 Новое видео REVOCATION

15 апр 2023 : 		 Вокалист REVOCATION сломал запястье

12 янв 2023 : 		 Новое видео REVOCATION

11 сен 2022 : 		 Новое видео REVOCATION

10 авг 2022 : 		 Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER и CANNIBAL CORPSE на новом треке REVOCATION

7 июл 2022 : 		 Новое видео REVOCATION

16 янв 2022 : 		 REVOCATION завершили запись

18 май 2021 : 		 Планируются виниловые версии альбомов REVOCATION

24 апр 2019 : 		 REVOCATION остались на METAL BLADE RECORDS

20 мар 2019 : 		 Новое видео REVOCATION

30 сен 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

25 сен 2018 : 		 Новая песня REVOCATION

22 авг 2018 : 		 Новая песня REVOCATION

11 июл 2018 : 		 Новое видео REVOCATION

6 июн 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет осенью

26 июл 2016 : 		 Новое видео REVOCATION

20 июл 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

8 июл 2016 : 		 Новая песня REVOCATION

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

9 июн 2016 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

24 май 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет в июле
Новое видео REVOCATION



“Dystopian Vermin,” новое видео группы REVOCATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома New Gods, New Masters, выходящего 26 сентября на Metal Blade Records:

01. New Gods, New Masters
02. Sarcophagi Of The Soul
03. Confines Of Infinity (feat. Travis Ryan of CATTLE DECAPITATION)
04. Dystopian Vermin
05. Despiritualized
06. The All Seeing (feat. Gilad Hekselman)
07. Data Corpse
08. Cronenberged (feat. Jonny Davy of JOB FOR A COWBOY)
09. Buried Epoch (feat. Luc Lemay of GORGUTS)




