×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Умер вокалист AT THE GATES
32
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
28
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
27
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Умер вокалист AT THE GATES
32
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
28
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
27
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
все новости группы
God Is an Astronaut
Ирландия
Atmospheric Rock
Post Rock
http://www.godisanastronaut.com
Facebook:
https://www.facebook.com/godiaa
29 сен 2025
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
5 сен 2024
:
Новая композиция GOD IS AN ASTRONAUT
24 июл 2024
:
Новая композиция GOD IS AN ASTRONAUT
13 июн 2024
:
GOD IS AN ASTRONAUT выпустят новый альбом осенью
17 июл 2022
:
Концертное видео GOD IS AN ASTRONAUT
16 июн 2022
:
Концертное видео GOD IS AN ASTRONAUT
19 май 2022
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
18 окт 2021
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
22 май 2021
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
18 мар 2021
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
12 фев 2021
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
13 янв 2021
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
19 ноя 2020
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
24 апр 2018
:
Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT доступен для прослушивания
15 апр 2018
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
3 мар 2018
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
28 янв 2018
:
Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT выйдет весной
30 окт 2015
:
GOD IS AN ASTRONAUT на Napalm Records
28 авг 2013
:
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
сегодня
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
"All is Violent, All is Bright 2025", новое видео GOD IS AN ASTRONAUT, доступно для просмотра ниже. По случаю 20-летия группа частично переписала и ремастировала композицию.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 126
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет