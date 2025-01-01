Arts
Новости
*

God Is an Astronaut

*



29 сен 2025 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

5 сен 2024 : 		 Новая композиция GOD IS AN ASTRONAUT

24 июл 2024 : 		 Новая композиция GOD IS AN ASTRONAUT

13 июн 2024 : 		 GOD IS AN ASTRONAUT выпустят новый альбом осенью

17 июл 2022 : 		 Концертное видео GOD IS AN ASTRONAUT

16 июн 2022 : 		 Концертное видео GOD IS AN ASTRONAUT

19 май 2022 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

18 окт 2021 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

22 май 2021 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

18 мар 2021 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

12 фев 2021 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

13 янв 2021 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

19 ноя 2020 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

24 апр 2018 : 		 Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT доступен для прослушивания

15 апр 2018 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

3 мар 2018 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

28 янв 2018 : 		 Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT выйдет весной

30 окт 2015 : 		 GOD IS AN ASTRONAUT на Napalm Records

28 авг 2013 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT
Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT



"All is Violent, All is Bright 2025", новое видео GOD IS AN ASTRONAUT, доступно для просмотра ниже. По случаю 20-летия группа частично переписала и ремастировала композицию.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом