Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT “Epitaph”, новое видео группы GOD IS AN ASTRONAUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Epitaph”, выходящего 27 апреля на Napalm Records:



"Epitaph"

"Mortal Coil"

"Winter Dusk/Awakening"

"Seance Room"

"Komorebi"

"Medea"

"Oisín"













