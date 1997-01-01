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28 янв 2018
Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT выйдет весной
GOD IS AN ASTRONAUT выпустят новую работу, получившую название "Epitaph", 27 апреля на Napalm Records. За оформление отвечал Fursy, а трек-лист выглядит следующим образом:
"Epitaph"
"Mortal Coil"
"Winter Dusk/Awakening"
"Seance Room"
"Komorebi"
"Medea"
"Oisín"
Тизер к альбому доступен ниже.
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Whiterey
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