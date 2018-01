28 янв 2018



Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT выйдет весной GOD IS AN ASTRONAUT выпустят новую работу, получившую название "Epitaph", 27 апреля на Napalm Records. За оформление отвечал Fursy, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Epitaph"

"Mortal Coil"

"Winter Dusk/Awakening"

"Seance Room"

"Komorebi"

"Medea"

"Oisín"



Тизер к альбому доступен ниже.













