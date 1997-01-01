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*God Is an Astronaut*



28 янв 2018 : 		 Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT выйдет весной

30 окт 2015 : 		 GOD IS AN ASTRONAUT на Napalm Records

28 авг 2013 : 		 Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT

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|||| 28 янв 2018

Новый альбом GOD IS AN ASTRONAUT выйдет весной

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GOD IS AN ASTRONAUT выпустят новую работу, получившую название "Epitaph", 27 апреля на Napalm Records. За оформление отвечал Fursy, а трек-лист выглядит следующим образом:

"Epitaph"
"Mortal Coil"
"Winter Dusk/Awakening"
"Seance Room"
"Komorebi"
"Medea"
"Oisín"

Тизер к альбому доступен ниже.

GOD IS AN ASTRONAUT To Release Epitaph Album In April; Video Teaser Streaming





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Whiterey
28 янв 2018, 17:34		Хорошая новость


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