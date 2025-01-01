Arts
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
*

Alex Skolnick Trio

*



7 ноя 2025 : 		 VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения Джими Хендрикса

14 окт 2025 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

19 июн 2024 : 		 ALEX SKOLNICK исполняет THE POLICE

21 авг 2023 : 		 ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»

18 мар 2022 : 		 ALEX SKOLNICK присоединился к LASZLO JONES'у

7 янв 2022 : 		 Ценим новый коллаб гитариста TESTAMENT

12 ноя 2021 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

3 июл 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами

31 мар 2021 : 		 ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает

1 фев 2021 : 		 ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN

13 окт 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2

30 сен 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK

10 сен 2018 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

6 авг 2018 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

28 янв 2013 : 		 Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO

24 мар 2012 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE

12 авг 2011 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

16 мар 2011 : 		 Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 фев 2011 : 		 ALEX SKOLNICK о Гэри Муре

20 янв 2011 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте

27 авг 2009 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
| - |

|||| сегодня

VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения Джими Хендрикса



zoom
VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения композиции Джими Хендрикса “Up From The Skies”




просмотров: 33

