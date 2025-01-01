×
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
40
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Нюхает ли гитарист METALLICA?
30
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
24
все новости группы
Alex Skolnick Trio
США
Jazz
-
Myspace:
http://www.myspace.com/alexskolnicktrio
7 ноя 2025
:
VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения Джими Хендрикса
14 окт 2025
:
Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO
19 июн 2024
:
ALEX SKOLNICK исполняет THE POLICE
21 авг 2023
:
ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»
18 мар 2022
:
ALEX SKOLNICK присоединился к LASZLO JONES'у
7 янв 2022
:
Ценим новый коллаб гитариста TESTAMENT
12 ноя 2021
:
Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO
3 июл 2021
:
Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами
31 мар 2021
:
ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает
1 фев 2021
:
ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN
13 окт 2020
:
Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2
30 сен 2020
:
Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK
10 сен 2018
:
Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO
6 авг 2018
:
Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью
16 авг 2016
:
Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью
28 янв 2013
:
Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO
24 мар 2012
:
ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE
12 авг 2011
:
Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO
16 мар 2011
:
Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO
7 мар 2011
:
Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO
7 фев 2011
:
ALEX SKOLNICK о Гэри Муре
20 янв 2011
:
Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте
27 авг 2009
:
ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
сегодня
VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения Джими Хендрикса
VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения композиции Джими Хендрикса “Up From The Skies”
Сообщений нет
просмотров: 33
