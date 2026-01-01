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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
*Новое видео AMON AMARTH 32
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Alex Skolnick Trio

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10 июл 2026 : 		 ALEX SKOLNICK выпустил учебное пособие по джаз-роковой импровизации

17 янв 2026 : 		 ALEX SKOLNICK о работе с ARDESHIR FARAH

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14 окт 2025 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

19 июн 2024 : 		 ALEX SKOLNICK исполняет THE POLICE

21 авг 2023 : 		 ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»

18 мар 2022 : 		 ALEX SKOLNICK присоединился к LASZLO JONES'у

7 янв 2022 : 		 Ценим новый коллаб гитариста TESTAMENT

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3 июл 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами

31 мар 2021 : 		 ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает

1 фев 2021 : 		 ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN

13 окт 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2

30 сен 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK

10 сен 2018 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

6 авг 2018 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

28 янв 2013 : 		 Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO

24 мар 2012 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE

12 авг 2011 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

16 мар 2011 : 		 Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 фев 2011 : 		 ALEX SKOLNICK о Гэри Муре

20 янв 2011 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте

27 авг 2009 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
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ALEX SKOLNICK выпустил учебное пособие по джаз-роковой импровизации



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Издательство Hal Leonard объявило о выходе книги Jazz-Rock Guitar Improvisation: Modal Systems, Modern Chords, And Musical Freedom — нового учебного пособия, созданного гитаристом TESTAMENT Alex'ом Skolnick'ом совместно с известным преподавателем Dave'ом Rubin'ом.

Книга объединяет фирменный стиль Skolnick'a, сочетающий джазовую изысканность и роковую энергетику, с проверенной методикой преподавания Rubin'a. Пособие рассчитано на гитаристов среднего и продвинутого уровня и призвано помочь им выйти за рамки привычных пентатонических схем, развивая более современный и выразительный подход к импровизации.

В книге подробно рассматриваются модальная гармония, лады мелодического минора, альтерированные и уменьшенные лады, хроматические приемы, техника outside playing, а также современная аккордовая лексика. Все темы сопровождаются практическими аппликатурами, музыкальными примерами и упражнениями, которые можно сразу применять как в импровизации, так и при сочинении собственного материала.

Дополнением к изданию стали онлайн-видеоуроки, в которых Alex Skolnick исполняет все приведенные в книге музыкальные примеры. В своих демонстрациях он объясняет нюансы фразировки, звукоизвлечения, артикуляции и музыкальной выразительности. Видео доступны как для потокового просмотра, так и для скачивания, благодаря чему пособие одинаково удобно как для самостоятельного обучения, так и для занятий с преподавателем.

Благодаря международной репутации Alex Skolnick среди поклонников рока, металла, джаза и фьюжна, Jazz-Rock Guitar Improvisation ориентирована не только на музыкантов, желающих совершенствовать технику, но и на многочисленных поклонников гитариста, которые хотят учиться непосредственно у одного из самых разносторонних исполнителей современности.

Alex Skolnick наиболее известен как ведущий гитарист TESTAMENT и основатель ALEX SKOLNICK TRIO. Выпускник джазовой программы The New School, он построил международную карьеру, успешно совмещая работу в металле, джазе и фьюжне, студийную деятельность, гастроли и преподавание. Кроме того, он ведет подкаст Moods & Modes и регулярно проводит мастер-классы, в том числе в рамках проекта Joe Satriani G4 Experience.

Dave Rubin — гитарист, преподаватель и автор многочисленных учебных пособий из Нью-Йорка. Его книги и видеокурсы помогли нескольким поколениям музыкантов, а также сделали его одним из самых известных авторов образовательной литературы для гитаристов. Помимо этого, Rubin является постоянным автором журнала Guitar Edge.

Jazz-Rock Guitar Improvisation: Modal Systems, Modern Chords, And Musical Freedom уже поступила в продажу через Hal Leonard и музыкальные магазины по всему миру.

Основанная в 1947 году компания Hal Leonard, входящая в состав Muse Group, является крупнейшим в мире издателем нотной литературы и учебных материалов по музыке. Ее каталог насчитывает более миллиона печатных и цифровых изданий, включая работы ведущих издательств, музыкантов, композиторов, авторов песен и аранжировщиков. Штаб-квартира компании находится в Милуоки (штат Висконсин), а производственные и логистические мощности расположены в городе Вайнона (штат Миннесота). Кроме того, Hal Leonard имеет офисы в Австралии, Бельгии, Китае, Германии, Нидерландах, Индии, Италии, Швейцарии и Великобритании.




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