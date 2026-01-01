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ALEX SKOLNICK выпустил учебное пособие по джаз-роковой импровизации



Издательство Hal Leonard объявило о выходе книги Jazz-Rock Guitar Improvisation: Modal Systems, Modern Chords, And Musical Freedom — нового учебного пособия, созданного гитаристом TESTAMENT Alex'ом Skolnick'ом совместно с известным преподавателем Dave'ом Rubin'ом.



Книга объединяет фирменный стиль Skolnick'a, сочетающий джазовую изысканность и роковую энергетику, с проверенной методикой преподавания Rubin'a. Пособие рассчитано на гитаристов среднего и продвинутого уровня и призвано помочь им выйти за рамки привычных пентатонических схем, развивая более современный и выразительный подход к импровизации.



В книге подробно рассматриваются модальная гармония, лады мелодического минора, альтерированные и уменьшенные лады, хроматические приемы, техника outside playing, а также современная аккордовая лексика. Все темы сопровождаются практическими аппликатурами, музыкальными примерами и упражнениями, которые можно сразу применять как в импровизации, так и при сочинении собственного материала.



Дополнением к изданию стали онлайн-видеоуроки, в которых Alex Skolnick исполняет все приведенные в книге музыкальные примеры. В своих демонстрациях он объясняет нюансы фразировки, звукоизвлечения, артикуляции и музыкальной выразительности. Видео доступны как для потокового просмотра, так и для скачивания, благодаря чему пособие одинаково удобно как для самостоятельного обучения, так и для занятий с преподавателем.



Благодаря международной репутации Alex Skolnick среди поклонников рока, металла, джаза и фьюжна, Jazz-Rock Guitar Improvisation ориентирована не только на музыкантов, желающих совершенствовать технику, но и на многочисленных поклонников гитариста, которые хотят учиться непосредственно у одного из самых разносторонних исполнителей современности.



Alex Skolnick наиболее известен как ведущий гитарист TESTAMENT и основатель ALEX SKOLNICK TRIO. Выпускник джазовой программы The New School, он построил международную карьеру, успешно совмещая работу в металле, джазе и фьюжне, студийную деятельность, гастроли и преподавание. Кроме того, он ведет подкаст Moods & Modes и регулярно проводит мастер-классы, в том числе в рамках проекта Joe Satriani G4 Experience.



Dave Rubin — гитарист, преподаватель и автор многочисленных учебных пособий из Нью-Йорка. Его книги и видеокурсы помогли нескольким поколениям музыкантов, а также сделали его одним из самых известных авторов образовательной литературы для гитаристов. Помимо этого, Rubin является постоянным автором журнала Guitar Edge.



Jazz-Rock Guitar Improvisation: Modal Systems, Modern Chords, And Musical Freedom уже поступила в продажу через Hal Leonard и музыкальные магазины по всему миру.



Основанная в 1947 году компания Hal Leonard, входящая в состав Muse Group, является крупнейшим в мире издателем нотной литературы и учебных материалов по музыке. Ее каталог насчитывает более миллиона печатных и цифровых изданий, включая работы ведущих издательств, музыкантов, композиторов, авторов песен и аранжировщиков. Штаб-квартира компании находится в Милуоки (штат Висконсин), а производственные и логистические мощности расположены в городе Вайнона (штат Миннесота). Кроме того, Hal Leonard имеет офисы в Австралии, Бельгии, Китае, Германии, Нидерландах, Индии, Италии, Швейцарии и Великобритании.







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