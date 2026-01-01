Arts
Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 21
*Новое видео KREATOR 16
*Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом 13
Alex Skolnick Trio

17 янв 2026 : 		 ALEX SKOLNICK о работе с ARDESHIR FARAH

7 ноя 2025 : 		 VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения Джими Хендрикса

14 окт 2025 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

19 июн 2024 : 		 ALEX SKOLNICK исполняет THE POLICE

21 авг 2023 : 		 ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»

18 мар 2022 : 		 ALEX SKOLNICK присоединился к LASZLO JONES'у

7 янв 2022 : 		 Ценим новый коллаб гитариста TESTAMENT

12 ноя 2021 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

3 июл 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами

31 мар 2021 : 		 ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает

1 фев 2021 : 		 ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN

13 окт 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2

30 сен 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK

10 сен 2018 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

6 авг 2018 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

28 янв 2013 : 		 Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO

24 мар 2012 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE

12 авг 2011 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

16 мар 2011 : 		 Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 фев 2011 : 		 ALEX SKOLNICK о Гэри Муре

20 янв 2011 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте

27 авг 2009 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
ALEX SKOLNICK о работе с ARDESHIR FARAH



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью поговорил о сотрудничестве с ARDESHIR FARAH из STRUNZ & FARAH, с которым были записаны две джаз-роковые композиции "Eddie's Madness" и "171 Mph".

«У Alex репутация отличного рок-музыканта, а также человека, интересующегося другими стилями музыки», - сказал Farah в недавней беседе. «Но вот что любопытно. Когда мы несколько раз встречались в "Baked Potato" [в Лос-Анджелесе], когда он играл со Stu Hamm, я чувствовал, что между нами возникла взаимная симпатия. Мы много общались, и мне понравилась его игра. Я подумал, что две песни, в которых я играю на электрогитаре, были бы замечательными, если бы ко мне присоединился кто-нибудь вроде Alex'a. Он был очень любезен, что согласился. Все было бы совсем по-другому, если бы я просто сделал это сам, появившись из ниоткуда и играя на электрогитарах после 45 лет работы на акустических гитарах. Это не произвело бы такого впечатления, как если бы ко мне присоединился кто-то вроде Alex'a».

«Я просто добавлю, что концерты Baked Potato, на которых я играл со Stu Hamm, — это настоящая музыкальная сцена», — добавил Alex. «Это очень весело. Arde приходил на эти концерты. У нас были отличные музыканты. Однажды там был Chuck Rainey, басист STEELY DAN. Я познакомился с Rhonda Smith. Очевидно, что у Stu много басистов. Что касается гитаристов, то они самые разные. Tracii Guns бывал на этих концертах, и однажды мне пришлось играть со Steve Vai, сидевшим в углу, что немного действовало на нервы. Но я справился с этим».

Skolnick отметил, что в своих совместных работах с Farah, которые были записаны всего за два часа, "мы оба привнесли в них разные влияния и разные паттерны. У некоторых гитаристов есть множество очень распространенных паттернов. Если бы это были, скажем, Zakk Wylde и Kirk Hammett вместе, то, при всем моем уважении, было бы много таких пентатонических движений, и они бы сильно пересекались. Я всегда думал, что интереснее слушать, как люди играют вместе, когда у них разные манеры игры».

Он также сказал, что "большая часть моей игры на электрогитаре вдохновлена хорошей акустической игрой — [John] McLaughlin, [Al] Di Meola, их гитарного трио с Paco de Lucia, и, конечно, STRUNZ & FARAH являются частью этого. Так что, в некотором смысле, для меня это естественный переход. Я всегда развивал многие свои электрические идеи в акустике».

Когда его спросили, может ли он записать второй альбом PLANETARY COALITION, в котором он рассказал бы о своем интересе к мировой музыке, сфере, в которую Фара легко вписывается, Alex ответил:

«Я бы с удовольствием. Я долго думал об этом. Это серьезное начинание, понимаете? Мне с трудом удалось записать последний альбом ALEX SKOLNICK TRIO "Prove You're Not A Robot". Но, может быть, теперь, когда он готов, я смогу рассмотреть и вариант с PLANETARY COALITION. Я также хочу записать более масштабный акустический альбом. Так что я мог бы это сделать — просто вместо 24 с лишним приглашенных музыкантов, может быть, всего лишь полдюжины дуэтов».




просмотров: 44

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
