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ALEX SKOLNICK: «Я считаю, что ANGUS YOUNG на самом деле заслуживает гораздо большего признания»



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью рассказал о том, кто особенно повлиял на него в юности:



«Если вернуться назад, когда я только начинал играть в 10 лет, я бы сказал, что первые два-три года я сосредоточивался на песнях и не знал, хочу ли я быть ритм-гитаристом, вокалистом или соло-гитаристом. Мне больше нравились Джон Леннон, Paul Stanley, Элвис Пресли. Я обожал рок 1950-х. Но именно Чак Берри вдохновил меня на игру на гитаре. Он снимался в фильме под названием "American Hot Wax". А потом я уже позже сопоставил факты: "Он вдохновил THE BEATLES, он вдохновил AC/DC, он вдохновил KISS". Он действительно был для меня эталоном соло-гитариста, пока я не услышал VAN HALEN, а услышал я их через несколько лет после их дебюта. А это было уже в начале 1980-х, где-то в 1982-м году. Мне было 13. Они уже выпустили, наверное, четвёртый или пятый альбом. Но именно тогда я впервые услышал тот дебютный альбом, и тогда я испытал то же самое, о чём многие люди говорят, что испытали в 1978 году, когда игла коснулась винила и зазвучала "Eruption". Одной только "Runnin’ With The Devil" было достаточно — уже из-за звучания, в ней сложное соло, поэтому оно остаётся в тени многих других композиций Эдди Ван Халена… Но оно тоже потрясающее. Никто так тогда не играл. Он уже открыл новые горизонты одной только "Runnin’ With The Devil". А потом, конечно, появилась "Eruption", и мир изменился.



THE BEATLES, пожалуй, повлияли на меня в юности больше остальных, да и KISS тоже, и Чак Берри — все эти ребята. Но потом я увлёкся VAN HALEN, OZZY OSBOURNE, SCORPIONS, AC/DC. Я считаю, что Angus Young на самом деле заслуживает гораздо большего признания. К нему приковано много внимания скорее как к исполнителю. Он по-настоящему потрясающий музыкант. И Малкольм Янг тоже, да упокоится он с миром… А Эдди Ван Хален называл Малкольма одним из своих любимых музыкантов. И они тоже были близкими друзьями».







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