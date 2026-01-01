Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 85
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 40
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 85
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 40
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 35
[= ||| все новости группы



*

Alex Skolnick Trio

*



14 июл 2026 : 		 ALEX SKOLNICK: «Я считаю, что ANGUS YOUNG на самом деле заслуживает гораздо большего признания»

10 июл 2026 : 		 ALEX SKOLNICK выпустил учебное пособие по джаз-роковой импровизации

17 янв 2026 : 		 ALEX SKOLNICK о работе с ARDESHIR FARAH

7 ноя 2025 : 		 VERNON REID присоединился к ALEX SKOLNICK TRIO для исполнения Джими Хендрикса

14 окт 2025 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

19 июн 2024 : 		 ALEX SKOLNICK исполняет THE POLICE

21 авг 2023 : 		 ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»

18 мар 2022 : 		 ALEX SKOLNICK присоединился к LASZLO JONES'у

7 янв 2022 : 		 Ценим новый коллаб гитариста TESTAMENT

12 ноя 2021 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

3 июл 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами

31 мар 2021 : 		 ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает

1 фев 2021 : 		 ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN

13 окт 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2

30 сен 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK

10 сен 2018 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

6 авг 2018 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

28 янв 2013 : 		 Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO

24 мар 2012 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE

12 авг 2011 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

16 мар 2011 : 		 Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 фев 2011 : 		 ALEX SKOLNICK о Гэри Муре

20 янв 2011 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте

27 авг 2009 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALEX SKOLNICK: «Я считаю, что ANGUS YOUNG на самом деле заслуживает гораздо большего признания»



zoom
ALEX SKOLNICK в недавнем интервью рассказал о том, кто особенно повлиял на него в юности:

«Если вернуться назад, когда я только начинал играть в 10 лет, я бы сказал, что первые два-три года я сосредоточивался на песнях и не знал, хочу ли я быть ритм-гитаристом, вокалистом или соло-гитаристом. Мне больше нравились Джон Леннон, Paul Stanley, Элвис Пресли. Я обожал рок 1950-х. Но именно Чак Берри вдохновил меня на игру на гитаре. Он снимался в фильме под названием "American Hot Wax". А потом я уже позже сопоставил факты: "Он вдохновил THE BEATLES, он вдохновил AC/DC, он вдохновил KISS". Он действительно был для меня эталоном соло-гитариста, пока я не услышал VAN HALEN, а услышал я их через несколько лет после их дебюта. А это было уже в начале 1980-х, где-то в 1982-м году. Мне было 13. Они уже выпустили, наверное, четвёртый или пятый альбом. Но именно тогда я впервые услышал тот дебютный альбом, и тогда я испытал то же самое, о чём многие люди говорят, что испытали в 1978 году, когда игла коснулась винила и зазвучала "Eruption". Одной только "Runnin’ With The Devil" было достаточно — уже из-за звучания, в ней сложное соло, поэтому оно остаётся в тени многих других композиций Эдди Ван Халена… Но оно тоже потрясающее. Никто так тогда не играл. Он уже открыл новые горизонты одной только "Runnin’ With The Devil". А потом, конечно, появилась "Eruption", и мир изменился.

THE BEATLES, пожалуй, повлияли на меня в юности больше остальных, да и KISS тоже, и Чак Берри — все эти ребята. Но потом я увлёкся VAN HALEN, OZZY OSBOURNE, SCORPIONS, AC/DC. Я считаю, что Angus Young на самом деле заслуживает гораздо большего признания. К нему приковано много внимания скорее как к исполнителю. Он по-настоящему потрясающий музыкант. И Малкольм Янг тоже, да упокоится он с миром… А Эдди Ван Хален называл Малкольма одним из своих любимых музыкантов. И они тоже были близкими друзьями».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом