Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Gary Moore

11 дек 2025 : 		 Сын Гэри Мура едет в тур в память об отце

26 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза GARY MOORE

26 апр 2025 : 		 Фрагмент нового релиза GARY MOORE

23 мар 2025 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет весной

4 янв 2025 : 		 Сын GARY MOORE выпустил сингл

17 окт 2023 : 		 Rolling Stone: «Гэри Мур — это что за поц?»

4 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Гэри Мур был лучшим»

9 сен 2023 : 		 Новый винил GARY MOORE выйдет в октябре

3 май 2023 : 		 Бокс-сет GARY MOORE выйдет летом

7 ноя 2022 : 		 Переиздание GARY MOORE выйдет зимой

5 авг 2022 : 		 Биография Гэри Мура выйдет осенью

25 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

10 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о Гэри Муре

1 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

14 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

2 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

19 апр 2021 : 		 Новая песня GARY MOORE

23 фев 2021 : 		 Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE
Сын Гэри Мура едет в тур в память об отце



Jack Moore, сын легендарного гитариста Гэри Мура, в следующем году поедет в специальный тур, в рамках которого почтит память своего отца. В рамках концертов будет звучать музыка папы, а также материал из нового альбома Jack'a, "Electric Neverland".

«Для меня будет особенным событием вернуться в свой духовный дом Ирландию в день 15-летия с момента смерти моего отца и исполнить его музыку и свою собственную перед ирландской аудиторией. В юности я провел много времени в Ирландии; это было место, которым мой отец очень гордился.

Здорово, что его музыка по-прежнему очень популярна в Ирландии, и будет здорово пообщаться с его поклонниками и исполнить наши новые песни. Для меня также важно поддержать кампанию по созданию статуи Гэри Мура в Белфасте в рамках этого тура, и здорово, что фанаты тоже могут принять в этом участие».




просмотров: 163

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
