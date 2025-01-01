сегодня



Сын Гэри Мура едет в тур в память об отце



Jack Moore, сын легендарного гитариста Гэри Мура, в следующем году поедет в специальный тур, в рамках которого почтит память своего отца. В рамках концертов будет звучать музыка папы, а также материал из нового альбома Jack'a, "Electric Neverland".



«Для меня будет особенным событием вернуться в свой духовный дом Ирландию в день 15-летия с момента смерти моего отца и исполнить его музыку и свою собственную перед ирландской аудиторией. В юности я провел много времени в Ирландии; это было место, которым мой отец очень гордился.



Здорово, что его музыка по-прежнему очень популярна в Ирландии, и будет здорово пообщаться с его поклонниками и исполнить наши новые песни. Для меня также важно поддержать кампанию по созданию статуи Гэри Мура в Белфасте в рамках этого тура, и здорово, что фанаты тоже могут принять в этом участие».







