Новости
*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*

Gary Moore

*



28 янв 2026 : 		 STEVE MORSE и PAUL GILBERT исполняют хит GARY MOORE

11 дек 2025 : 		 Сын Гэри Мура едет в тур в память об отце

26 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза GARY MOORE

26 апр 2025 : 		 Фрагмент нового релиза GARY MOORE

23 мар 2025 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет весной

4 янв 2025 : 		 Сын GARY MOORE выпустил сингл

17 окт 2023 : 		 Rolling Stone: «Гэри Мур — это что за поц?»

4 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Гэри Мур был лучшим»

9 сен 2023 : 		 Новый винил GARY MOORE выйдет в октябре

3 май 2023 : 		 Бокс-сет GARY MOORE выйдет летом

7 ноя 2022 : 		 Переиздание GARY MOORE выйдет зимой

5 авг 2022 : 		 Биография Гэри Мура выйдет осенью

25 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

10 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о Гэри Муре

1 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

14 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

2 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

19 апр 2021 : 		 Новая песня GARY MOORE

23 фев 2021 : 		 Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе
|||| сегодня

STEVE MORSE и PAUL GILBERT исполняют хит GARY MOORE



STEVE MORSE и PAUL GILBERT в рамках NAMM 2026 представили собственное прочтение хита GARY MOORE Still Got The Blues.




просмотров: 58

