сегодня
Барабанщик KANSAS готовит мемуары
Барабанщик KANSAS PHIL EHART в апреле этого года представит книгу "I Am Phil".
«Я не хотел писать книгу, которая бы прикрывалась мифологией. Это моя история, такой, какой я ее прожил — запутанной, осмысленной и реальной».
"I Am Phil" — это и важный вклад в рок-литературу, и редкий акт мужества. Он хранит историю эпохи и в то же время раскрывает личность создателя музыки — артиста, чье влияние измеряется не только позициями в чартах или продажами билетов, но и честностью, настойчивостью и сердцем.
Книга найдет отклик у давних поклонников KANSAS, людей, изучающих историю рока, и у всех, кто ценит аутентичность превыше имиджа. Прежде всего, она подтверждает неизмеримый вклад Phil'a Ehart'a в музыку — не только в том, что он играл, но и в том, как он живет.
