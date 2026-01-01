Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 42
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 42
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 25
[= ||| все новости группы



*

Kansas

*



26 янв 2026 : 		 Барабанщик KANSAS готовит мемуары

25 авг 2025 : 		 KANSAS нашли гитариста

7 мар 2025 : 		 Вокалист KANSAS перенес операцию

22 фев 2025 : 		 Операцию вокалисту KANSAS проведут весной

21 фев 2025 : 		 У вокалиста KANSAS рак

12 сен 2024 : 		 BILLY GREER покидает KANSAS

10 авг 2024 : 		 Кавер-версия KANSAS от IRON HORSE

28 фев 2024 : 		 Барабанщик KANSAS пережил обширный инфаркт

23 янв 2024 : 		 STEVE MORSE выступил с KANSAS

26 май 2023 : 		 Новый участник KANSAS

12 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KANSAS

27 ноя 2022 : 		 Юбилейный сборник от KANSAS

5 июн 2022 : 		 Новое видео ROBBY STEINHARDT

26 окт 2021 : 		 Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой

26 сен 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS

19 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

27 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик KANSAS готовит мемуары



zoom
Барабанщик KANSAS PHIL EHART в апреле этого года представит книгу "I Am Phil".

«Я не хотел писать книгу, которая бы прикрывалась мифологией. Это моя история, такой, какой я ее прожил — запутанной, осмысленной и реальной».

"I Am Phil" — это и важный вклад в рок-литературу, и редкий акт мужества. Он хранит историю эпохи и в то же время раскрывает личность создателя музыки — артиста, чье влияние измеряется не только позициями в чартах или продажами билетов, но и честностью, настойчивостью и сердцем.

Книга найдет отклик у давних поклонников KANSAS, людей, изучающих историю рока, и у всех, кто ценит аутентичность превыше имиджа. Прежде всего, она подтверждает неизмеримый вклад Phil'a Ehart'a в музыку — не только в том, что он играл, но и в том, как он живет.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 70

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом