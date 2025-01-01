Arts
Новости
KANSAS нашли гитариста



KANSAS сообщили о том, что новым гитаристом группы официально стал Scott Bernard.

«Сказать, что я доволен стать членом семье KANSAS — это слишком мало. Так как я пожизненный их фанат, эта музыка стала неотъемлемой частью моего музыкального воспитания.

Мой первый концерт, который я посетил подростком, состоялся в Канзасе, и с тех пор я внимательно слежу за их карьерой. Они были и остаются моей любимой группой. Я глубоко польщен тем, что меня выбрали для того, чтобы помочь увековечить их наследие, что является одновременно привилегией и сюрреалистическим опытом».

Richard Williams, остающийся частью группы, решил больше не ездить в туры.

«Scott Bernard фантастический гитарист, отличный парень, и я лично выбрал его для того, чтобы он помог продолжить наследие группы KANSAS. Он не только невероятно талантливый гитарист и вокалист, но и отличный музыкант.

Я не собираюсь уходить на пенсию. Но я замедляюсь. Из-за дегенерации желтого пятна путешествовать становится все труднее, и это мешает мне посещать столько концертов, сколько я захочу. Я по-прежнему буду присутствовать и выступать на стольких концертах, на которых смогу.

Присоединение Scott'a к KANSAS, а также Zak Rizvi на гитаре, позволит концертам, на которых меня нет, и KANSAS, в будущем продолжаться. Когда мы все трое будем там, мы все будем выступать.

В 1974 году мы заявили, что "KANSAS — это группа!" Это было правдой тогда и остается правдой сейчас».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
