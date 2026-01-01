×
Новая песня PAPA ROACH
73
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
Дата :
с
по
Axel Rudi Pell
Германия
Hard 'n' Heavy
http://www.axel-rudi-pell.de
Myspace:
http://www.myspace.com/axelrudipellunofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/AXEL-RUDI-PELL-OFFICIAL-SITE-427164065301/
29 янв 2026
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
11 дек 2025
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
24 апр 2025
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в 2026
6 дек 2024
:
Новое видео вокалиста AXEL RUDI PELL
7 окт 2024
:
Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL
22 май 2024
:
Новое видео AXEL RUDI PELL
4 апр 2024
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
2 мар 2024
:
AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом
1 апр 2023
:
Визуальный ряд от AXEL RUDI PELL
24 фев 2023
:
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
8 апр 2022
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
25 мар 2022
:
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
18 фев 2022
:
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
1 фев 2022
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной
3 ноя 2021
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной
23 июл 2021
:
Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL
28 июн 2021
:
Кавер-версия SAMMY HAGAR от AXEL RUDI PELL
13 май 2021
:
Новый релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом
20 июн 2020
:
Новое видео AXEL RUDI PELL
28 мар 2020
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
22 фев 2020
:
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
6 фев 2020
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной
28 апр 2019
:
Новое концертное видео AXEL RUDI PELL
8 апр 2019
:
Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом
8 янв 2019
:
AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом
5 окт 2018
:
Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом
29 сен 2018
:
Новый сингл AXEL RUDI PELL
5 апр 2018
:
Успехи в чартах AXEL RUDI PELL
22 мар 2018
:
Тизер нового альбома AXEL RUDI PELL
12 янв 2018
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной
31 мар 2017
:
Новое видео AXEL RUDI PELL
23 фев 2017
:
BONNIE TYLER на новом релизе AXEL RUDI PELL
22 дек 2016
:
AXEL RUDI PELL снова подписал контракт со Steamhammer / SPV
21 сен 2016
:
Вокалист RAINBOW исполняет кавер-версию RAINBOW с AXEL RUDI PELL
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления AXEL RUDI PELL
20 май 2016
:
Три альбома AXEL RUDI PELL выйдут на виниле
5 дек 2015
:
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
27 ноя 2015
:
Новый сингл AXEL RUDI PELL выйдет в декабре
6 ноя 2015
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в январе
28 мар 2015
:
Фрагмент нового DVD AXEL RUDI PELL
21 фев 2015
:
Юбилейное шоу AXEL RUDI PELL выйдет в апреле
19 июн 2014
:
Последний альбом AXEL RUDI PELL будет перевыпущен
10 апр 2014
:
Новое видео AXEL RUDI PELL
10 фев 2014
:
AXEL RUDI PELL открыл европейский тур
15 янв 2014
:
Фрагмент новой песни AXEL RUDI PELL
11 дек 2013
:
Фрагмент новой песни AXEL RUDI PELL
25 ноя 2013
:
Фрагмент новой песни AXEL RUDI PELL
21 окт 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома AXEL RUDI PELL
16 июл 2013
:
AXEL RUDI PELL нашли барабанщика
10 июл 2013
:
AXEL RUDI PELL расстались с барабанщиком
4 мар 2013
:
Трейлер нового DVD AXEL RUDI PELL
16 янв 2013
:
Концертный альбом AXEL RUDI PELL выйдет в марте
20 сен 2012
:
Концертное видео AXEL RUDI PELL
28 авг 2012
:
Цифровой сингл от AXEL RUDI PELL
23 мар 2012
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
9 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома AXEL RUDI PELL
31 окт 2011
:
AXEL RUDI PELL начнет запись в ноябре
23 сен 2011
:
Новая песня AXEL RUDI PELL
15 сен 2011
:
Новое видео AXEL RUDI PELL
3 сен 2011
:
'Holy Diver' от AXEL RUDI PELL
22 июн 2011
:
Обложка и трек-лист нового сборника AXEL RUDI PELL
18 мар 2011
:
Балладный сборник AXEL RUDI PELL выйдет в сентябре
22 окт 2010
:
Делюкс-издание от AXEL RUDI PELL
20 май 2010
:
AXEL RUDI PELL о DIO
17 фев 2010
:
Детали нового альбома AXEL RUDI PELL
15 фев 2010
:
Трейлер нового DVD AXEL'я RUDI PELL'а
2 фев 2010
:
Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в апреле
16 янв 2010
:
Детали DVD AXEL RUDI PELL
11 янв 2010
:
AXEL RUDI PELL заканчивают работу над альбомом, DVD выйдет в феврале
6 апр 2009
:
Лучшее от AXEL RUDI PELL
7 окт 2008
:
AXEL RUDI PELL: новые семплы в сети
6 сен 2008
:
Еще один семпл с нового альбома AXEL RUDI PELL'a
26 авг 2008
:
Семпл с нового альбома AXEL RUDI PELL
2 авг 2008
:
Новый альбом AXEL'a RUDI PELL'a
28 май 2008
:
AXEL RUDI PELL не будут играть в этом году
22 дек 2007
:
AXEL RUDI PELL примет участие в "Rock Classic Allstars in Symphony"
10 дек 2007
:
DVD от AXEL RUDI PELL'a выйдет в феврале
9 окт 2007
:
AXEL RUDI PELL готовит новый DVD
2 окт 2007
:
Доступен последний семпл с нового альбома AXEL RUDI PELL
25 сен 2007
:
Доступен новый семпл от AXEL RUDI PELL
24 сен 2007
:
Доступен новый семпл от AXEL RUDI PELL
26 авг 2007
:
Еще один семпл кавер-версии от AXEL RUDI PELL
23 авг 2007
:
Доступны новые семплы от AXEL RUDI PELL
31 июл 2007
:
AXEL RUDI PELL: семпл песни “Warrior” в сети
15 июл 2007
:
AXEL RUDI PELL записал альбом каверов
25 май 2007
:
AXEL RUDI PELL: выступление на фестивале Rock Hard будет снято для нового DVD
30 мар 2007
:
AXEL RUDI PELL анонсировал название альбома из кавер-версий
7 мар 2007
:
AXEL RUDI PELL планирует выпусть альбом кавер версий
17 май 2006
:
AXEL RUDI PELL женился
11 апр 2006
:
Выход нового альбома AXEL RUDI PELL отложен
28 мар 2006
:
AXEL RUDI PELL: Обложка и трек-лист нового альбома
5 сен 2005
:
AXEL RUDI PELL войдет в студию в январе
19 сен 2002
:
Обложка нового AXEL RUDI PELL
29 янв 2026
Новая песня AXEL RUDI PELL
“Sanity”, новая песня AXEL RUDI PELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ghost Town", релиз которого намечен на 20 марта:
“The Regicide (Intro)”
“Guillotine Walk”
“Breaking Seals” (feat. Udo Dirkschneider)
“Ghost Town“
“Holy Water”
“The Enemy Within”
“Hurricane”
“Sanity”
“Towards The Shore”
“Steps Of Stone”
“Higher Call”
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 83
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
