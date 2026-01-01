29 янв 2026



Новая песня AXEL RUDI PELL



“Sanity”, новая песня AXEL RUDI PELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ghost Town", релиз которого намечен на 20 марта:



“The Regicide (Intro)”

“Guillotine Walk”

“Breaking Seals” (feat. Udo Dirkschneider)

“Ghost Town“

“Holy Water”

“The Enemy Within”

“Hurricane”

“Sanity”

“Towards The Shore”

“Steps Of Stone”

“Higher Call”











