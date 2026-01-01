Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
[= ||| все новости группы



*

Jorn

*



8 фев 2026 : 		 JORN LANDE на BLACK LODGE RECORDS

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от JORN

16 июн 2022 : 		 Новый альбом JORN доступен для прослушивания

3 июн 2022 : 		 Новое видео JORN

19 май 2022 : 		 Новое видео JORN

20 апр 2022 : 		 Новая песня JORN

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от JORN

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления JORN

15 фев 2021 : 		 Успехи в чартах JORN

13 янв 2021 : 		 JORN хочет на Евровидение

12 сен 2020 : 		 Видео с текстом от JORN

23 апр 2020 : 		 Кавер-версия DON HENLEY от JORN

22 янв 2020 : 		 Кавер-версия RUSS BALLARD от JORN

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия JACKIE DeSHANNON от JORN

18 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от JORN

13 июн 2019 : 		 Концертное видео JORN

22 май 2019 : 		 Концертное видео JORN

10 май 2019 : 		 Концертный альбом JORN выйдет в июне

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом JORN

12 мар 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

17 янв 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

22 окт 2018 : 		 Юбилейный бокс-сет JORN выйдет зимой

13 июн 2017 : 		 EPK от JORN

5 июн 2017 : 		 Новое видео JORN

27 май 2017 : 		 Новое видео JORN

12 май 2017 : 		 Новое видео JORN
Показать далее
| - |

|||| 8 фев 2026

JORN LANDE на BLACK LODGE RECORDS



zoom
BLACK LODGE RECORDS сообщили о заключении контракта с JORN LANDE.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 170

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом