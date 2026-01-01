×
Jorn
Норвегия
Hard Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
Progressive Hard 'n' Heavy
http://www.jornlande.com
Myspace:
http://www.myspace.com/realjorn
Facebook:
https://www.facebook.com/OFFICIALJORN
8 фев 2026
:
JORN LANDE на BLACK LODGE RECORDS
17 июн 2022
:
Видео с текстом от JORN
16 июн 2022
:
Новый альбом JORN доступен для прослушивания
3 июн 2022
:
Новое видео JORN
19 май 2022
:
Новое видео JORN
20 апр 2022
:
Новая песня JORN
5 мар 2021
:
Видео с текстом от JORN
22 фев 2021
:
Видео с выступления JORN
15 фев 2021
:
Успехи в чартах JORN
13 янв 2021
:
JORN хочет на Евровидение
12 сен 2020
:
Видео с текстом от JORN
23 апр 2020
:
Кавер-версия DON HENLEY от JORN
22 янв 2020
:
Кавер-версия RUSS BALLARD от JORN
21 дек 2019
:
Кавер-версия JACKIE DeSHANNON от JORN
18 ноя 2019
:
Кавер-версия BRYAN ADAMS от JORN
13 июн 2019
:
Концертное видео JORN
22 май 2019
:
Концертное видео JORN
10 май 2019
:
Концертный альбом JORN выйдет в июне
19 мар 2019
:
Видео с текстом JORN
12 мар 2019
:
Видео с текстом от JORN
17 янв 2019
:
Видео с текстом от JORN
22 окт 2018
:
Юбилейный бокс-сет JORN выйдет зимой
13 июн 2017
:
EPK от JORN
5 июн 2017
:
Новое видео JORN
27 май 2017
:
Новое видео JORN
12 май 2017
:
Новое видео JORN
28 апр 2017
:
Видео с текстом от JORN
18 апр 2017
:
Трейлер нового альбома JORN
7 апр 2017
:
Новый альбом JORN выйдет летом
11 фев 2017
:
Новое видео JORN LANDE
4 авг 2016
:
JORN LANDE о выступлении с HEAVEN & HELL
16 июн 2016
:
Новое видео JORN LANDE
11 июн 2016
:
JORN LANDE собирался заменять Дио в HEAVEN & HELL
2 июн 2016
:
Новое видео JORN LANDE
26 май 2016
:
Новое видео JORN LANDE
18 май 2016
:
Новое видео JORN LANDE
9 май 2016
:
Новое видео JORN LANDE
28 апр 2016
:
Новое видео JORN LANDE
12 апр 2016
:
JORN LANDE выпустит новый альбом каверов
10 фев 2015
:
Видео с текстом от JORN LANDE and TROND HOLTER
12 янв 2015
:
JORN LANDE и TROND HOLTER: Новое видео
18 ноя 2014
:
Трек-лист нового альбома JORN'а LANDE и TROND'а HOLTER'a
2 ноя 2014
:
Новый проект JORN'a LANDE выйдет в январе
30 май 2014
:
JORN LANDE записал песню для игры
10 янв 2014
:
Три клипа от JORN
5 ноя 2013
:
Из JORN ушел барабанщик
5 июл 2013
:
Новое видео JORN
28 май 2013
:
Новое видео JORN
24 апр 2013
:
JORN LANDE стал 'Принцем Солнца'
15 апр 2013
:
Новый альбом JORN выйдет в июне
25 дек 2012
:
Семплы новых песен JORN
5 дек 2012
:
Детали нового альбома JORN
1 дек 2012
:
Новый релиз JORN
13 июл 2012
:
JORN расстался с гитаристом и басистом
15 июн 2012
:
JORN: Новое видео
31 май 2012
:
Семплы нового альбома JORN
16 май 2012
:
JORN: новое видео
6 май 2012
:
'The Duke' от JORN выйдет на виниле
18 апр 2012
:
JORN: Трек-лист нового альбома
5 апр 2012
:
JORN выпустит новый альбом в июне
25 июл 2011
:
Видео с выступления JORN
4 июл 2011
:
Концертный релиз JORN выйдет в августе
16 окт 2010
:
JORN LANDE: "Я всегда буду гордиться и буду благодарен, что был частью концерта-памяти DIO"
28 май 2010
:
JORN LANDE «ошеломлён» реакцией на "Song for Ronnie James"
22 май 2010
:
JORN LANDE выпустит альбом-посвящение DIO
19 май 2010
:
JORN LANDE о смерти DIO
9 июл 2009
:
Новый сборник от JORN'a
5 июн 2009
:
JORN LANDE записал кавер-версию песни Тарьи Турунен
27 апр 2009
:
Информация о новом альбоме JORN'a
30 янв 2009
:
Объявлено название нового альбома JORN
12 дек 2008
:
JORN работает над новым материалом
2 апр 2008
:
Обложка нового альбома JORN'a
23 мар 2008
:
JORN: Новый трек в сети
3 мар 2008
:
JORN объявил название нового альбома
4 дек 2007
:
JORN LANDE микширует сольный альбом
6 мар 2007
:
JORN представит московской публике два новых диска
16 янв 2006
:
JORN LANDE: детали нового сольного альбома фронтмена MASTERPLAN
5 сен 2005
:
Вокалист MASTERPLAN закончил запись сольного альбома
8 фев 2026
JORN LANDE на BLACK LODGE RECORDS
BLACK LODGE RECORDS сообщили о заключении контракта с JORN LANDE.
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 170
