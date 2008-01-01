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Новое видео JORN LANDE "Rainbow In The Dark", новое видео группы JORN, доступно для просмотра ниже. Этот трек в оригинале был записан DIO, а версия Lande была включена в выпущенный третьего июня на Frontiers Music кавер-альбом "Heavy Rock Radio".











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