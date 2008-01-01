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*Jorn*



28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от JORN

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома JORN

7 апр 2017 : 		 Новый альбом JORN выйдет летом

11 фев 2017 : 		 Новое видео JORN LANDE

4 авг 2016 : 		 JORN LANDE о выступлении с HEAVEN & HELL

16 июн 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

11 июн 2016 : 		 JORN LANDE собирался заменять Дио в HEAVEN & HELL

2 июн 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

26 май 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

18 май 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

9 май 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

28 апр 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

12 апр 2016 : 		 JORN LANDE выпустит новый альбом каверов

10 фев 2015 : 		 Видео с текстом от JORN LANDE and TROND HOLTER

12 янв 2015 : 		 JORN LANDE и TROND HOLTER: Новое видео

18 ноя 2014 : 		 Трек-лист нового альбома JORN'а LANDE и TROND'а HOLTER'a

2 ноя 2014 : 		 Новый проект JORN'a LANDE выйдет в январе

30 май 2014 : 		 JORN LANDE записал песню для игры

10 янв 2014 : 		 Три клипа от JORN

5 ноя 2013 : 		 Из JORN ушел барабанщик

5 июл 2013 : 		 Новое видео JORN

28 май 2013 : 		 Новое видео JORN

24 апр 2013 : 		 JORN LANDE стал 'Принцем Солнца'

15 апр 2013 : 		 Новый альбом JORN выйдет в июне

25 дек 2012 : 		 Семплы новых песен JORN

5 дек 2012 : 		 Детали нового альбома JORN

1 дек 2012 : 		 Новый релиз JORN

13 июл 2012 : 		 JORN расстался с гитаристом и басистом

15 июн 2012 : 		 JORN: Новое видео

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома JORN

16 май 2012 : 		 JORN: новое видео

6 май 2012 : 		 'The Duke' от JORN выйдет на виниле

18 апр 2012 : 		 JORN: Трек-лист нового альбома

5 апр 2012 : 		 JORN выпустит новый альбом в июне

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления JORN

4 июл 2011 : 		 Концертный релиз JORN выйдет в августе

16 окт 2010 : 		 JORN LANDE: "Я всегда буду гордиться и буду благодарен, что был частью концерта-памяти DIO"

28 май 2010 : 		 JORN LANDE «ошеломлён» реакцией на "Song for Ronnie James"

22 май 2010 : 		 JORN LANDE выпустит альбом-посвящение DIO

19 май 2010 : 		 JORN LANDE о смерти DIO

9 июл 2009 : 		 Новый сборник от JORN'a

5 июн 2009 : 		 JORN LANDE записал кавер-версию песни Тарьи Турунен

27 апр 2009 : 		 Информация о новом альбоме JORN'a

30 янв 2009 : 		 Объявлено название нового альбома JORN

12 дек 2008 : 		 JORN работает над новым материалом

2 апр 2008 : 		 Обложка нового альбома JORN'a

23 мар 2008 : 		 JORN: Новый трек в сети

3 мар 2008 : 		 JORN объявил название нового альбома

4 дек 2007 : 		 JORN LANDE микширует сольный альбом

6 мар 2007 : 		 JORN представит московской публике два новых диска

16 янв 2006 : 		 JORN LANDE: детали нового сольного альбома фронтмена MASTERPLAN

5 сен 2005 : 		 Вокалист MASTERPLAN закончил запись сольного альбома

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Видео с текстом от JORN

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JORN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Man Of The '80s", которая взята из выходящего второго июня на Frontiers Music Srl альбома "Life On Death Road".

JORN: Lyric Video For New Song 'Man Of The '80s'



jornlifeondeathroadcd




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ywi
28 апр 2017, 19:43		Люблю Йорна. Но что-то совсем уж никакая песня...

vairagya77
28 апр 2017, 19:47		Тоже никак

and3223r
28 апр 2017, 20:00		Ничего так, понравилась. Легким навесом и зашла.

Moomrick
28 апр 2017, 21:47		Угу. Разочаровала. Жалко. Учитывая никакущий последний альбом, начинают закрадываться сомнения по-поводу дальнейшей карьеры.


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