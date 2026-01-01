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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
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Jorn

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JORN LANDE о сотрудничестве с TONY IOMMI



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JORN LANDE прокомментировал свою работу с TONY IOMMI:

«Наконец-то секрет раскрыт!

После почти двух лет работы я безумно рад, что сольный альбом моего друга Tony «From The Dark» поступил в предпродажу!

Я очень горжусь тем, что участвовал в сочинении песен и исполнил вокальные партии на этом альбоме!

Спасибо тебе, друг мой, за этот вызов и опыт — для меня огромная честь работать с тобой!

Огромное спасибо продюсеру Mike'у Exeter'у за то, что он терпеливо относился к моей придирчивости и помог раскрыть во мне всё самое лучшее, а также Ben'y и Ralph'y Baker'y за то, что они блестяще справились со всем!

Я также хочу поблагодарить наших коллег-музыкантов, участвовавших в записи альбома: Becky Baldwin (MERCYFUL FATE) и Karl'а Brazil'а (Robbie Williams) — вы, ребята, на высоте, лучших музыкантов и не найти!

Все песни написаны и сочинены Striking Viking и самым мощным и легендарным жителем Бирмингема из всех существующих!

Я с чувством глубокой благодарности и смирением отношусь к возможности оставить свой след на этом великолепном альбоме — для рок-певца нет ничего более значимого, чем это!

Первый сингл и клип «World Alone» уже вышли, надеюсь, вам всем он понравится так же, как и нам. Готовьтесь к рок-н-роллу!»




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