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JORN LANDE о сотрудничестве с TONY IOMMI
JORN LANDE прокомментировал свою работу с TONY IOMMI:
«Наконец-то секрет раскрыт!
После почти двух лет работы я безумно рад, что сольный альбом моего друга Tony «From The Dark» поступил в предпродажу!
Я очень горжусь тем, что участвовал в сочинении песен и исполнил вокальные партии на этом альбоме!
Спасибо тебе, друг мой, за этот вызов и опыт — для меня огромная честь работать с тобой!
Огромное спасибо продюсеру Mike'у Exeter'у за то, что он терпеливо относился к моей придирчивости и помог раскрыть во мне всё самое лучшее, а также Ben'y и Ralph'y Baker'y за то, что они блестяще справились со всем!
Я также хочу поблагодарить наших коллег-музыкантов, участвовавших в записи альбома: Becky Baldwin (MERCYFUL FATE) и Karl'а Brazil'а (Robbie Williams) — вы, ребята, на высоте, лучших музыкантов и не найти!
Все песни написаны и сочинены Striking Viking и самым мощным и легендарным жителем Бирмингема из всех существующих!
Я с чувством глубокой благодарности и смирением отношусь к возможности оставить свой след на этом великолепном альбоме — для рок-певца нет ничего более значимого, чем это!
Первый сингл и клип «World Alone» уже вышли, надеюсь, вам всем он понравится так же, как и нам. Готовьтесь к рок-н-роллу!»
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