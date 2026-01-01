Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
[= ||| все новости группы



*

Immolation

*



11 мар 2026 : 		 Новое видео IMMOLATION

17 янв 2026 : 		 Новое видео IMMOLATION

24 фев 2025 : 		 Переиздание IMMOLATION выйдет весной

17 авг 2024 : 		 Книга IMMOLATION выйдет осенью

14 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления IMMOLATION

18 фев 2022 : 		 Новое видео IMMOLATION

24 янв 2022 : 		 Новое видео IMMOLATION

11 дек 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

26 ноя 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

9 авг 2019 : 		 IMMOLATION запишут диск в 2020 году

4 июн 2019 : 		 Новое видео IMMOLATION

1 май 2019 : 		 IMMOLATION планируют выпустить новый альбом в этом году

6 июл 2018 : 		 Новое видео IMMOLATION

28 мар 2017 : 		 Концертное видео IMMOLATION

3 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

16 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

25 янв 2017 : 		 Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

7 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

19 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

15 дек 2016 : 		 Новая песня IMMOLATION

17 ноя 2016 : 		 Винилы IMMOLATION выйдут зимой

16 сен 2016 : 		 IMMOLATION завершают работу над альбомом

24 фев 2014 : 		 Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS

8 май 2013 : 		 IMMOLATION о Джеффе Ханнемане

26 апр 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео IMMOLATION



zoom
Attrition, новое видео IMMOLATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Descent, релиз которого намечен на 10 апреля на Nuclear Blast Records.






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 316

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом