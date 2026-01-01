×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
43
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
38
Новая песня SEPULTURA
34
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
31
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа...
22
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
43
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
38
Новая песня SEPULTURA
34
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
31
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа...
22
все новости группы
Immolation
США
Death Metal
https://immolation.bandcamp.com/
Myspace:
https://myspace.com/immolation
Facebook:
https://www.facebook.com/immolation
11 мар 2026
:
Новое видео IMMOLATION
17 янв 2026
:
Новое видео IMMOLATION
24 фев 2025
:
Переиздание IMMOLATION выйдет весной
17 авг 2024
:
Книга IMMOLATION выйдет осенью
14 фев 2024
:
Профессиональное видео с выступления IMMOLATION
18 фев 2022
:
Новое видео IMMOLATION
24 янв 2022
:
Новое видео IMMOLATION
11 дек 2021
:
Новое видео IMMOLATION
26 ноя 2021
:
Новое видео IMMOLATION
9 авг 2019
:
IMMOLATION запишут диск в 2020 году
4 июн 2019
:
Новое видео IMMOLATION
1 май 2019
:
IMMOLATION планируют выпустить новый альбом в этом году
6 июл 2018
:
Новое видео IMMOLATION
28 мар 2017
:
Концертное видео IMMOLATION
3 мар 2017
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
16 фев 2017
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
25 янв 2017
:
Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION
17 янв 2017
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
7 янв 2017
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
19 дек 2016
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
15 дек 2016
:
Новая песня IMMOLATION
17 ноя 2016
:
Винилы IMMOLATION выйдут зимой
16 сен 2016
:
IMMOLATION завершают работу над альбомом
24 фев 2014
:
Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS
8 май 2013
:
IMMOLATION о Джеффе Ханнемане
26 апр 2013
:
Видео с текстом от IMMOLATION
20 апр 2013
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
9 апр 2013
:
Новая песня IMMOLATION
28 мар 2013
:
Видео с текстом от IMMOLATION
27 мар 2013
:
Новая песня IMMOLATION
9 мар 2013
:
Трейлер нового альбома IMMOLATION
5 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома IMMOLATION
22 фев 2013
:
Новый альбом IMMOLATION выйдет в мае
16 авг 2012
:
IMMOLATION заканчивают работу над альбомом
6 окт 2011
:
Новая песня IMMOLATION
6 окт 2011
:
Новый ЕР IMMOLATION
19 июл 2011
:
Новое видео IMMOLATION
11 дек 2010
:
Видео с выступления IMMOLATION
10 сен 2010
:
Концерт IMMOLATION доступен для прослушивания
26 фев 2010
:
Новый альбом IMMOLATION доступен для прослушивания
25 фев 2010
:
Переиздание IMMOLATION выйдет с бонусным DVD
8 фев 2010
:
Новая песня IMMOLATION
18 янв 2010
:
Новая песня IMMOLATION
27 дек 2009
:
Обложка нового альбома IMMOLATION
9 дек 2009
:
Название и трек-лист нового альбома IMMOLATION
16 ноя 2009
:
IMMOLATION завершили запись альбома
27 окт 2009
:
IMMOLATION начинают запись нового альбома
29 июн 2009
:
IMMOLATION подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
26 фев 2007
:
IMMOLATION : новый трек в сети
27 ноя 2006
:
IMMOLATION готовятся записывать новый альбом
сегодня
Новое видео IMMOLATION
Attrition, новое видео IMMOLATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Descent, релиз которого намечен на 10 апреля на Nuclear Blast Records.
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 316
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет