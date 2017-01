25 янв 2017



Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION IMMOLATION опубликовали четвертый трейлер к новому альбому "Atonement", выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast, в котором Robert Vigna и Ross Dolan рассуждают о том, кто должен был бы составить "Big Four Of Death Metal".































