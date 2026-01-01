March Of The Giants, новое видео PRO-PAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Stone Cold Anger", релиз которого намечен на 15 мая на Napalm Records:
01. Oceans Of Blood
02. Stone Cold Anger
03. March Of The Giants
04. Uncle Sam Wants You!
05. Demonic Intervention
06. Rinse & Repeat
07. Hell Or High Water
08. Scorched Earth
09. Jonestown Punch
10. Sky's The Limit
