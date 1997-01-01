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*Pro-Pain*



7 июл 2017 : 		 Вокалиста PRO-PAIN ограбили в Бельгии

30 ноя 2016 : 		 Новое видео PRO-PAIN

18 фев 2016 : 		 Переиздания PRO-PAIN выйдут в мае

20 июн 2015 : 		 Новая песня PRO-PAIN

1 май 2015 : 		 Новый альбом PRO-PAIN выйдет в июне

15 ноя 2013 : 		 Новое видео PRO-PAIN

19 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRO-PAIN

10 сен 2013 : 		 Новый альбом PRO-PAIN выйдет в ноябре

24 янв 2013 : 		 PRO-PAIN на SPV/STEAMHAMMER

29 авг 2012 : 		 Семплы нового альбома PRO-PAIN

10 авг 2012 : 		 Новая песня PRO-PAIN

3 авг 2012 : 		 PRO-PAIN на GOOMBA MUSIC

25 авг 2011 : 		 Трейлер нового релиза PRO-PAIN

15 июл 2011 : 		 Юбилейный релиз PRO-PAIN

7 май 2011 : 		 PRO-PAIN сменили гитариста

24 дек 2010 : 		 Новый DVD PRO-PAIN выйдет в 2011

23 мар 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRO-PAIN

11 мар 2010 : 		 PRO-PAIN записывают новый альбом

13 сен 2007 : 		 Конкурс PRO-PAIN

7 авг 2007 : 		 PRO-PAIN расстались с гитаристом, объявлена замена

26 янв 2006 : 		 Новый альбом PRO-PAIN ожидается к концу года

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Вокалиста PRO-PAIN ограбили в Бельгии

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Третьего июля вокалист PRO-PAIN Gary Meskil стал жертвой нападения в Брюсселе, результатом чего стали проломленный череп (удар нанесён сзади ножом для колки льда), а также потеря наличности, кредитных карт и паспорта. На Gary напала группа лиц. Полиция изъяла несколько единиц оружия и установила личности некоторых из подозреваемых. Gary был быстро доставлен в больницу с травмой головы (включая несколько переломов челюсти) и обильной кровопотерей. Сейчас его состояние стабилизировано и он идёт на поправку, однако впоследствии может потребоваться операция.

Результатом этого нападения стала отмена группой двух выступлений — седьмого июля в Бельгии и восьмого июля в Германии.

PRO-PAIN Frontman Recovering After Robbery, Murder Attempt






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