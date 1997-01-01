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Вокалиста PRO-PAIN ограбили в Бельгии Третьего июля вокалист PRO-PAIN Gary Meskil стал жертвой нападения в Брюсселе, результатом чего стали проломленный череп (удар нанесён сзади ножом для колки льда), а также потеря наличности, кредитных карт и паспорта. На Gary напала группа лиц. Полиция изъяла несколько единиц оружия и установила личности некоторых из подозреваемых. Gary был быстро доставлен в больницу с травмой головы (включая несколько переломов челюсти) и обильной кровопотерей. Сейчас его состояние стабилизировано и он идёт на поправку, однако впоследствии может потребоваться операция.



Результатом этого нападения стала отмена группой двух выступлений — седьмого июля в Бельгии и восьмого июля в Германии.















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