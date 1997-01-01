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*Pro-Pain*



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7 июл 2017 : 		 Вокалиста PRO-PAIN ограбили в Бельгии

30 ноя 2016 : 		 Новое видео PRO-PAIN

18 фев 2016 : 		 Переиздания PRO-PAIN выйдут в мае

20 июн 2015 : 		 Новая песня PRO-PAIN

1 май 2015 : 		 Новый альбом PRO-PAIN выйдет в июне

15 ноя 2013 : 		 Новое видео PRO-PAIN

19 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRO-PAIN

10 сен 2013 : 		 Новый альбом PRO-PAIN выйдет в ноябре

24 янв 2013 : 		 PRO-PAIN на SPV/STEAMHAMMER

29 авг 2012 : 		 Семплы нового альбома PRO-PAIN

10 авг 2012 : 		 Новая песня PRO-PAIN

3 авг 2012 : 		 PRO-PAIN на GOOMBA MUSIC

25 авг 2011 : 		 Трейлер нового релиза PRO-PAIN

15 июл 2011 : 		 Юбилейный релиз PRO-PAIN

7 май 2011 : 		 PRO-PAIN сменили гитариста

24 дек 2010 : 		 Новый DVD PRO-PAIN выйдет в 2011

23 мар 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRO-PAIN

11 мар 2010 : 		 PRO-PAIN записывают новый альбом

13 сен 2007 : 		 Конкурс PRO-PAIN

7 авг 2007 : 		 PRO-PAIN расстались с гитаристом, объявлена замена

26 янв 2006 : 		 Новый альбом PRO-PAIN ожидается к концу года

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Вокалист PRO-PAIN о событиях в Бельгии

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Вокалист PRO-PAIN Gary Meskil поблагодарил поклонников за слова поддержки после инцидента, случившегося в Брюсселе третьего июля.

PRO-PAIN Frontman Shares Gruesome Photos Of Brussels-Attack Injuries




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

KILL GRAVE
12 июл 2017, 12:56		Вот это его приложило. Выздоравливай. Гребанные французы.


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