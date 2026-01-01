Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
3 апр 2026 : 		 Ждать ли новую музыку от Y&T?

8 апр 2025 : 		 Видео с выступления Y&T

9 апр 2024 : 		 DAVE MENIKETTI не против нового Y&T

10 сен 2023 : 		 Y&T планируют новый материал

11 июн 2023 : 		 Вышло переиздание Y&T

21 фев 2023 : 		 Вокалист Y&T чист!

19 янв 2023 : 		 Видео полного выступления Y&T

13 сен 2022 : 		 Вокалист Y&T — о состоянии здоровья

27 апр 2022 : 		 Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения

23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма
|||| 3 апр 2026

Ждать ли новую музыку от Y&T?



В недавнем интервью у вокалиста Y&T Dave Meniketti спросили, стоит ли ждать от группы нового альбома:

«Выпуски альбомов означают уже не то, что раньше. В 70-х и 80-х вы выпустили большой релиз, и это было частью того, чтобы попасть в эфир и поехать в тур. И хотя преданным фанатам, скорее всего, понравится послушать какую-нибудь новую музыку от Y&T, "Будет ли продано больше билетов?" (Задал он риторический вопрос). "И принесет ли это нам какие-нибудь деньги? Нет, не особо».

Несмотря на это, Dave не исключил возможности выпуска нового сингла или альбома Y&T в будущем, сказав:

«Это не так просто, как сказать: "Эй, давайте пойдем в репетиционную студию, соберемся вместе и напишем несколько песен". Но это совершенно точно возможно».




