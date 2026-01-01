Ждать ли новую музыку от Y&T?



В недавнем интервью у вокалиста Y&T Dave Meniketti спросили, стоит ли ждать от группы нового альбома:



«Выпуски альбомов означают уже не то, что раньше. В 70-х и 80-х вы выпустили большой релиз, и это было частью того, чтобы попасть в эфир и поехать в тур. И хотя преданным фанатам, скорее всего, понравится послушать какую-нибудь новую музыку от Y&T, "Будет ли продано больше билетов?" (Задал он риторический вопрос). "И принесет ли это нам какие-нибудь деньги? Нет, не особо».



Несмотря на это, Dave не исключил возможности выпуска нового сингла или альбома Y&T в будущем, сказав:



«Это не так просто, как сказать: "Эй, давайте пойдем в репетиционную студию, соберемся вместе и напишем несколько песен". Но это совершенно точно возможно».







