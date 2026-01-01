*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 72
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 50
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 24
Y&T

22 апр 2026 : 		 Лидер Y&T: «Когда я переехал в Италию, сочинять стало легче»

3 апр 2026 : 		 Ждать ли новую музыку от Y&T?

8 апр 2025 : 		 Видео с выступления Y&T

9 апр 2024 : 		 DAVE MENIKETTI не против нового Y&T

10 сен 2023 : 		 Y&T планируют новый материал

11 июн 2023 : 		 Вышло переиздание Y&T

21 фев 2023 : 		 Вокалист Y&T чист!

19 янв 2023 : 		 Видео полного выступления Y&T

13 сен 2022 : 		 Вокалист Y&T — о состоянии здоровья

27 апр 2022 : 		 Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения

23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T
Лидер Y&T: «Когда я переехал в Италию, сочинять стало легче»



DAVE MENIKETTI был в гостях "Trunk Nation With Eddie Trunk", где его спросили, есть ли шанс на новую музыку, на что он ответил:

«Что ж, [другие] ребята [из группы] хотели бы, чтобы я сказал: "Хорошо, давайте соберемся вместе и начнем сочинять материал для следующего альбома". Они тайно — или не очень тайно — переговариваются за моей спиной и говорят: "Вот ублюдок". [Смеется]»

Meniketti, который недавно переехал в Италию со своей женой и менеджером Джилл, продолжил: «Нет. Последние пару лет моя жизнь постоянно менялась в том, что касается того, где я живу и чем занимаюсь. И мне немного сложнее сидеть на одном месте и просто концентрироваться на написании. Теперь будет немного легче, потому что я разобрался с этой ситуацией».

Рассказывая о своем новом доме в Италии, которую он ранее называл родиной своих предков средневековый городок на холмах Губбио и часто навещал там семью, Dave сказал: «Когда мы впервые купили тут дом, мы с женой сказали: "Мы никому не скажем". Потому что, во-первых, я не хочу, чтобы это прозвучало как "Ах вы, ублюдки", что-то в этом роде. Но потом все подходят к нам и говорят: "Эй, чувак, я слышал, ты переехал в...", А я такой: "О Боже". Ничего нельзя сохранить в секрете. [Смеется]»




