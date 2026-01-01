сегодня



Лидер Y&T: «Когда я переехал в Италию, сочинять стало легче»



DAVE MENIKETTI был в гостях "Trunk Nation With Eddie Trunk", где его спросили, есть ли шанс на новую музыку, на что он ответил:



«Что ж, [другие] ребята [из группы] хотели бы, чтобы я сказал: "Хорошо, давайте соберемся вместе и начнем сочинять материал для следующего альбома". Они тайно — или не очень тайно — переговариваются за моей спиной и говорят: "Вот ублюдок". [Смеется]»



Meniketti, который недавно переехал в Италию со своей женой и менеджером Джилл, продолжил: «Нет. Последние пару лет моя жизнь постоянно менялась в том, что касается того, где я живу и чем занимаюсь. И мне немного сложнее сидеть на одном месте и просто концентрироваться на написании. Теперь будет немного легче, потому что я разобрался с этой ситуацией».



Рассказывая о своем новом доме в Италии, которую он ранее называл родиной своих предков средневековый городок на холмах Губбио и часто навещал там семью, Dave сказал: «Когда мы впервые купили тут дом, мы с женой сказали: "Мы никому не скажем". Потому что, во-первых, я не хочу, чтобы это прозвучало как "Ах вы, ублюдки", что-то в этом роде. Но потом все подходят к нам и говорят: "Эй, чувак, я слышал, ты переехал в...", А я такой: "О Боже". Ничего нельзя сохранить в секрете. [Смеется]»







+0 -0



просмотров: 33

