Вокалист SHADOWS FALL: «Мы приближаемся к финалу»



JASON BITTNER в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы приближаемся к завершающей стадии. Мне еще предстоит кое-что сделать. Но мы добавляем гармонии, добавляем бэк-вокал. Мы приближаемся к цели. Мы не имеем ни малейшего представления о датах релиза или каких-либо конкретных планах, но мы все еще работаем в студии. Мы многое сделали, и я очень доволен новым материалом»



Ссылаясь на тот факт, что SHADOWS FALL недавно выпустили два своих первых сингла более чем за 12 лет — "Souls Devoured", который вышел в мае 2025 года, и "In The Grey", который стал доступен в декабре 2024 года — на новом для SHADOWS FALL лейбле, MNRK Heavy, Brian сказал:



«Мы выпустили эти два сингла как дразнилку, мы просто хотим включить в этот альбом все, что мы когда-либо делали. С момента выпуска прошлого утекло уже столько, что мы не торопимся. Мы стараемся усовершенствовать все, что в наших силах. И у нас получается, чувак. Мне просто не терпится поделиться этим со всеми, но, к сожалению, мы должны закончить все работы, прежде чем его выпускать»



Что касается рабочих отношений SHADOWS FALL с MNRK Heavy, Brian сказал:



«Они были очень гибкими, позволяя нам делать все так, как нам нужно. Сейчас это совсем другая игра. Если раньше вы гастролировали, записывались, гастролировали, записывались, записывались, то теперь вы можете выпускать синглы то тут, то там. Вы можете просто выпускать их разными способами. Это нереально круто. Физические носители, за исключением винила, не имеют такого большого значения, просто совсем другая эпоха и нам пришлось сориентироваться и понять, как мы хотим все осуществить. До сих пор они были отличными партнерами. И я просто не могу дождаться, когда наконец закончу с работой, чтобы мы могли поделиться этим со всем миром, а затем начать давать концерты».



Что касается возможных гостей на новом альбоме SHADOWS FALL, Fair сказал:



«Есть несколько идей, которые витают в воздухе. Мы никогда по-настоящему не приглашали гостей, за исключением того, что мы записали несколько каверов, на которые приглашали кое кого. Мы обсуждали варианты, ведь никогда этого не делали, и мы такие: "Эй, чувак. Мы не знаем, сколько еще музыки мы собираемся сочинять. Давай сделаем все, что в наших силах. Давайте повеселимся". Что ж, посмотрим. Но я пока не могу ничего рассказать на этот счет, ведь ничего этого еще не случилось».







