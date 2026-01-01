Shadows Fall

8 апр 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Мы приближаемся к финалу»

26 мар 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Ожидание того стоит!»

5 авг 2025 : 		 SHADOWS FALL начали запись

2 май 2025 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

13 апр 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL критикует Трампа за пошлины

10 апр 2025 : 		 SHADOWS FALL работают над полноценным альбомом

14 мар 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал

24 дек 2024 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL: «Когда впервые услышал SLAYER и METALLICA, подумал: "Ну и шляпа!"»

23 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL исполнили новую песню

6 дек 2024 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

3 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL готовят сингл

27 авг 2024 : 		 SHADOWS FALL нашли лейбл

3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL
Вокалист SHADOWS FALL: «Мы приближаемся к финалу»



JASON BITTNER в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы приближаемся к завершающей стадии. Мне еще предстоит кое-что сделать. Но мы добавляем гармонии, добавляем бэк-вокал. Мы приближаемся к цели. Мы не имеем ни малейшего представления о датах релиза или каких-либо конкретных планах, но мы все еще работаем в студии. Мы многое сделали, и я очень доволен новым материалом»

Ссылаясь на тот факт, что SHADOWS FALL недавно выпустили два своих первых сингла более чем за 12 лет — "Souls Devoured", который вышел в мае 2025 года, и "In The Grey", который стал доступен в декабре 2024 года — на новом для SHADOWS FALL лейбле, MNRK Heavy, Brian сказал:

«Мы выпустили эти два сингла как дразнилку, мы просто хотим включить в этот альбом все, что мы когда-либо делали. С момента выпуска прошлого утекло уже столько, что мы не торопимся. Мы стараемся усовершенствовать все, что в наших силах. И у нас получается, чувак. Мне просто не терпится поделиться этим со всеми, но, к сожалению, мы должны закончить все работы, прежде чем его выпускать»

Что касается рабочих отношений SHADOWS FALL с MNRK Heavy, Brian сказал:

«Они были очень гибкими, позволяя нам делать все так, как нам нужно. Сейчас это совсем другая игра. Если раньше вы гастролировали, записывались, гастролировали, записывались, записывались, то теперь вы можете выпускать синглы то тут, то там. Вы можете просто выпускать их разными способами. Это нереально круто. Физические носители, за исключением винила, не имеют такого большого значения, просто совсем другая эпоха и нам пришлось сориентироваться и понять, как мы хотим все осуществить. До сих пор они были отличными партнерами. И я просто не могу дождаться, когда наконец закончу с работой, чтобы мы могли поделиться этим со всем миром, а затем начать давать концерты».

Что касается возможных гостей на новом альбоме SHADOWS FALL, Fair сказал:

«Есть несколько идей, которые витают в воздухе. Мы никогда по-настоящему не приглашали гостей, за исключением того, что мы записали несколько каверов, на которые приглашали кое кого. Мы обсуждали варианты, ведь никогда этого не делали, и мы такие: "Эй, чувак. Мы не знаем, сколько еще музыки мы собираемся сочинять. Давай сделаем все, что в наших силах. Давайте повеселимся". Что ж, посмотрим. Но я пока не могу ничего рассказать на этот счет, ведь ничего этого еще не случилось».




