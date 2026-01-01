SHADOWS FALL отметили юбилей

SHADOWS FALL по случаю тридцатилетия отыграли концерт в MGM Aria Ballroom, Springfield, Massachusetts:
01. Destroyer Of Senses
02. King Of Nothing
03. The Power Of I And I
04. In The Grey
05. Still I Rise
06. Of One Blood
07. Fleshold
08. Inspiration On Demand
09. My Demise
10. Souls Devoured
11. Fire From The Sky
12. What Drives The Weak
13. Enlightened By The Cold
14. Thoughts Without Words
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