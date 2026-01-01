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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Shadows Fall

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24 июл 2026 : 		 SHADOWS FALL отметили юбилей

8 апр 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Мы приближаемся к финалу»

26 мар 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Ожидание того стоит!»

5 авг 2025 : 		 SHADOWS FALL начали запись

2 май 2025 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

13 апр 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL критикует Трампа за пошлины

10 апр 2025 : 		 SHADOWS FALL работают над полноценным альбомом

14 мар 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал

24 дек 2024 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL: «Когда впервые услышал SLAYER и METALLICA, подумал: "Ну и шляпа!"»

23 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL исполнили новую песню

6 дек 2024 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

3 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL готовят сингл

27 авг 2024 : 		 SHADOWS FALL нашли лейбл

3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL
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SHADOWS FALL отметили юбилей



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SHADOWS FALL по случаю тридцатилетия отыграли концерт в MGM Aria Ballroom, Springfield, Massachusetts:

01. Destroyer Of Senses
02. King Of Nothing
03. The Power Of I And I
04. In The Grey
05. Still I Rise
06. Of One Blood
07. Fleshold
08. Inspiration On Demand
09. My Demise
10. Souls Devoured
11. Fire From The Sky
12. What Drives The Weak
13. Enlightened By The Cold
14. Thoughts Without Words

Encore:

15. The Light That Blinds






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