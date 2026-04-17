Crematory

17 апр 2026 : 		 Новое видео CREMATORY

13 мар 2026 : 		 Новое видео CREMATORY

30 авг 2025 : 		 Винилы CREMATORY выйдут осенью

2 июн 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

2 май 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

7 апр 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

7 мар 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

7 фев 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

2 ноя 2024 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CREMATORY

21 фев 2023 : 		 Новый сингл CREMATORY

16 июн 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

24 май 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

23 мар 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

9 дек 2021 : 		 CREMATORY нашли басиста

28 дек 2020 : 		 CREMATORY завершили запись демо

15 сен 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

3 июл 2020 : 		 Кавер-версия WHITE LION от CREMATORY

19 мар 2020 : 		 CREMATORY в студии

3 мар 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

6 фев 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

9 май 2019 : 		 CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY
Новое видео CREMATORY



Blind, новое видео CREMATORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 15 мая сборника Greatest Hits:

Disc 1 - English Hymns:

1. The Eyes of Suffering
2. Shadows of Mine
3. Tears of Time
4. Lost in Myself
5. For Love
6. Fly
7. The Fallen
8. Greed
9. Pray
10. Shadowmaker
11. Ravens Calling
12. Rise and Fall
13. Inglorious Darkness
14. Destination
15. Future Is a Lonely Place
16. Born *
17. Wrong Side of the Mirror *

Disc 2 - Deutsche Hymnen:

1. Ist Es Wahr
2. Ewigkeit
3. Tick Tack
4. Kaltes Feuer
5. Höllenbrand
6. Kein Liebeslied
7. Auf Der Flucht
8. Haus mit Garten
9. Falsche Tränen
10. Kommt Näher
11. Virus
12. Tränen der Zeit
13. Trümmerwelten
14. Welt Aus Glas
15. Das Letzte Ticket
16. Blind *
17. Flammenmeer *

Disc 3 - Engulfed in Darkness Demo:
1. Engulfed in Darkness
2. Face the Unknown
3. Prophecies of the Last Days
4. Bury All Life




КомментарииСкрыть/показать 1 )

17 апр 2026
WahrandPhain
Имидж-мейкер винс! Флавлесс виктори!
просмотров: 103

