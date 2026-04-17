сегодня



Новое видео CREMATORY



Blind, новое видео CREMATORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 15 мая сборника Greatest Hits:



Disc 1 - English Hymns:



1. The Eyes of Suffering

2. Shadows of Mine

3. Tears of Time

4. Lost in Myself

5. For Love

6. Fly

7. The Fallen

8. Greed

9. Pray

10. Shadowmaker

11. Ravens Calling

12. Rise and Fall

13. Inglorious Darkness

14. Destination

15. Future Is a Lonely Place

16. Born *

17. Wrong Side of the Mirror *



Disc 2 - Deutsche Hymnen:



1. Ist Es Wahr

2. Ewigkeit

3. Tick Tack

4. Kaltes Feuer

5. Höllenbrand

6. Kein Liebeslied

7. Auf Der Flucht

8. Haus mit Garten

9. Falsche Tränen

10. Kommt Näher

11. Virus

12. Tränen der Zeit

13. Trümmerwelten

14. Welt Aus Glas

15. Das Letzte Ticket

16. Blind *

17. Flammenmeer *



Disc 3 - Engulfed in Darkness Demo:

1. Engulfed in Darkness

2. Face the Unknown

3. Prophecies of the Last Days

4. Bury All Life







