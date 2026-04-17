Blind, новое видео CREMATORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 15 мая сборника Greatest Hits:
Disc 1 - English Hymns:
1. The Eyes of Suffering
2. Shadows of Mine
3. Tears of Time
4. Lost in Myself
5. For Love
6. Fly
7. The Fallen
8. Greed
9. Pray
10. Shadowmaker
11. Ravens Calling
12. Rise and Fall
13. Inglorious Darkness
14. Destination
15. Future Is a Lonely Place
16. Born *
17. Wrong Side of the Mirror *
Disc 2 - Deutsche Hymnen:
1. Ist Es Wahr
2. Ewigkeit
3. Tick Tack
4. Kaltes Feuer
5. Höllenbrand
6. Kein Liebeslied
7. Auf Der Flucht
8. Haus mit Garten
9. Falsche Tränen
10. Kommt Näher
11. Virus
12. Tränen der Zeit
13. Trümmerwelten
14. Welt Aus Glas
15. Das Letzte Ticket
16. Blind *
17. Flammenmeer *
Disc 3 - Engulfed in Darkness Demo:
1. Engulfed in Darkness
2. Face the Unknown
3. Prophecies of the Last Days
4. Bury All Life
