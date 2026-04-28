*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 32
*LIVA на Wormholedeath 27
The L.I.F.E. Project

28 апр 2026 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT на FRONTIERS MUSIC SRL

22 янв 2026 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT готовят альбом

9 янв 2025 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT планируют два ЕР

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового материала THE L.I.F.E. PROJECT

30 май 2024 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал

10 сен 2022 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполняют ANTHRAX

8 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполнили MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE L.I.F.E. PROJECT

6 май 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отыграли первое шоу

29 мар 2022 : 		 Будут ли THE L.I.F.E. PROJECT давать концерты?

3 мар 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отметят "Big 4"

14 авг 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

11 июл 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

17 июн 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 май 2021 : 		 Обучающее видео от THE L.I.F.E. PROJECT

22 май 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 апр 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 апр 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR основал THE L.I.F.E. PROJECT
THE L.I.F.E. PROJECT на FRONTIERS MUSIC SRL



Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с группой THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят Josh Rand (STONE SOUR) и Casandra Carson (PARALANDRA, CASANDRA'S CROSSING).

«Я рад сообщить, что THE L.I.F.E. PROJECT присоединяется к семейству Frontiers. Для меня было важно работать на лейбле, который хотел быть на передовой индустрии, но при этом сохранял дружеские отношения с артистом. Я с нетерпением жду возможности поработать с Джеффом и Томом, чтобы представить проект L.I.F.E. нашим преданным поклонникам!»

Джефф Стивенсон, генеральный менеджер Frontiers Label Group, добавил: «Мы невероятно горды приветствовать проект L.I.F.E. на нашем лейбле. С того момента, как мы услышали новую музыку, созданную Josh'ем и Casandra, стало ясно, что они продолжают привносить уникальное видение и эмоциональную глубину, которые идеально соответствуют нашей миссии здесь, в Frontiers. Мы рады сотрудничать с ними и помогать донести их мастерство до широкой мировой аудитории».




28 апр 2026
m
mohnatiy
Кто-то у метлы идею для фотки подспиздил
