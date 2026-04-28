THE L.I.F.E. PROJECT на FRONTIERS MUSIC SRL



Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с группой THE L.I.F.E. PROJECT, в состав которой входят Josh Rand (STONE SOUR) и Casandra Carson (PARALANDRA, CASANDRA'S CROSSING).



«Я рад сообщить, что THE L.I.F.E. PROJECT присоединяется к семейству Frontiers. Для меня было важно работать на лейбле, который хотел быть на передовой индустрии, но при этом сохранял дружеские отношения с артистом. Я с нетерпением жду возможности поработать с Джеффом и Томом, чтобы представить проект L.I.F.E. нашим преданным поклонникам!»



Джефф Стивенсон, генеральный менеджер Frontiers Label Group, добавил: «Мы невероятно горды приветствовать проект L.I.F.E. на нашем лейбле. С того момента, как мы услышали новую музыку, созданную Josh'ем и Casandra, стало ясно, что они продолжают привносить уникальное видение и эмоциональную глубину, которые идеально соответствуют нашей миссии здесь, в Frontiers. Мы рады сотрудничать с ними и помогать донести их мастерство до широкой мировой аудитории».







