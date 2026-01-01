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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
48
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
40
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
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Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют...
24
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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
48
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
40
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
33
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют...
24
все новости группы
The L.I.F.E. Project
США
-
https://www.thelifeprojectband.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/thelifeprojectband/
30 июн 2026
:
Кавер-версия SUICIDAL TENDENCIES от THE L.I.F.E. PROJECT
28 апр 2026
:
THE L.I.F.E. PROJECT на FRONTIERS MUSIC SRL
22 янв 2026
:
THE L.I.F.E. PROJECT готовят альбом
9 янв 2025
:
THE L.I.F.E. PROJECT планируют два ЕР
5 июн 2024
:
Фрагмент нового материала THE L.I.F.E. PROJECT
30 май 2024
:
THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал
10 сен 2022
:
Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
29 авг 2022
:
THE L.I.F.E. PROJECT исполняют ANTHRAX
8 авг 2022
:
THE L.I.F.E. PROJECT исполнили MEGADETH
19 июн 2022
:
Профессиональное видео с выступления THE L.I.F.E. PROJECT
6 май 2022
:
THE L.I.F.E. PROJECT отыграли первое шоу
29 мар 2022
:
Будут ли THE L.I.F.E. PROJECT давать концерты?
3 мар 2022
:
THE L.I.F.E. PROJECT отметят "Big 4"
14 авг 2021
:
Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT
11 июл 2021
:
Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT
17 июн 2021
:
Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
23 май 2021
:
Обучающее видео от THE L.I.F.E. PROJECT
22 май 2021
:
Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
29 апр 2021
:
Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT
23 апр 2021
:
Гитарист STONE SOUR основал THE L.I.F.E. PROJECT
сегодня
Кавер-версия SUICIDAL TENDENCIES от THE L.I.F.E. PROJECT
"You Can't Bring Me Down", новая песня группы THE L.I.F.E. PROJECT, доступна для прослушивания ниже. В оригинале эту композицию записали SUICIDAL TENDENCIES в 1990 году.
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