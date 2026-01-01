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Кавер-версия SUICIDAL TENDENCIES от THE L.I.F.E. PROJECT



"You Can't Bring Me Down", новая песня группы THE L.I.F.E. PROJECT, доступна для прослушивания ниже. В оригинале эту композицию записали SUICIDAL TENDENCIES в 1990 году.







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