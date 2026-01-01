ADEMA завершает работу над альбомом



ADEMA сообщили о заключении контракта с Worldwide Entertainment Group (WEG).



Dave Lory, президент Worldwide Entertainment Group, сказал: «Это новая глава для ADEMA и мы очень рады, что стали ее частью!»



Вице-президент Sandy Rizzo Worldwide Entertainment Group добавила: «Я очень воодушевлена, что мы принимаем участие в этом этапе жизни ADEMA. У них есть невероятная страсть к музыке и нечто особенное быть частью этого процесса!»



Dave DeRoo: «Мы очень рады стать частью Worldwide Entertainment Group с Dave Lory и Sandy Rizzo во главе. Мы знаем Sandy более двадцати лет, когда работали с ней в первые годы существования команды и здорово, что мы вновь вместе! С нетерпением ждем того, что готовит нам будущее!»



В настоящий момент коллектив завершает работу над новым альбома, "Cruel Machine", выход которого планируется на Cleopatra Records. Продюсировать и сводить запись будет David Gnozzi







