BRET MICHAELS отказался от участия в торжествах по случаю 250-летия Америки



BRET MICHAELS стал одним из последних артистов, публично отказавшихся от участия в фестивале Freedom 250 в Вашингтоне, округ Колумбия.



Ранее на этой неделе было объявлено, что Michaels станет одним из участников серии концертов на Национальной аллее в рамках Great American State Fair, который позиционируется как «празднование 250-летия Америки в стиле Всемирной выставки». С тех пор несколько артистов заявили, что не будут принимать участие в мероприятии. Некоторые утверждают, что не знали о том, что событие является частью инициативы администрации Трампа по празднованию юбилейной годовщины страны, другие же выразили обеспокоенность политическими связями проекта, вводящими в заблуждение описаниями мероприятия или использованием их имен без разрешения.



Разделяя позицию многих других музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале, Michaels написал в заявлении, опубликованном вечером в четверг (28 мая) на своем сайте:



«Когда эта возможность была изначально представлена моей команде, её описали как празднование нашей страны через музыку и как шанс отдать дань уважения нашим ветеранам, действующим военнослужащим, сотрудникам экстренных служб, учителям и трудолюбивым американцам из всех слоев общества. Как сын ветерана и человек из семьи, которая с гордостью служила своей стране, я всегда считал честью поддерживать подобные вещи.



Как многие из вас знают, я посвятил всю свою карьеру тому, чтобы объединять людей через музыку, позитив и хорошие вибрации. Мои концерты никогда не были о политике. Они о том, чтобы дать людям место, где можно собраться вместе, отлично провести время и на несколько часов забыть о жизненных стрессах.



К сожалению, то, что было представлено нам как празднование нашей страны, превратилось во что-то гораздо более разделяющее людей, чем то, частью чего я соглашался стать. Кроме того, возникли опасения по поводу безопасности моих поклонников, моей группы, команды, семьи и меня самого, включая угрозы, которые являются абсолютно беспочвенными и непростительными. Из-за этого я принял непростое решение отказаться от этого выступления.



Речь не о политике. Речь о том, чтобы оставаться верным тому, во что я всегда верил. Каждый имеет право на собственное мнение. Это одна из свобод, за которые сражались наши ветераны, и то, что я всегда уважал. Но как отец, друг и участник группы, я обязан серьезно относиться к угрозам и вопросам безопасности.



Я верю в нашу страну, в свободы, которыми мы обладаем, и в идею о том, что на протяжении более чем 250 лет мы вместе проходили через взлеты и падения и оставались стойкими. Музыка — это универсальный язык, который объединяет нас, а не разделяет. Так же, как это было, когда я выступал перед рекордной аудиторией более чем в 100 тысяч человек у арки St. Louis Arch на праздновании Дня независимости, где люди со всей страны собрались вместе, чтобы через музыку почтить наши свободы. Тогда в центре внимания были музыка, поклонники и совместное празднование.



Я и дальше буду с гордостью поддерживать наших ветеранов, действующих военнослужащих, учителей, сотрудников экстренных служб и организации, которые помогают им, как делал это всегда.



Я также хочу, чтобы мои замечательные поклонники в Вашингтоне знали: я люблю вас всех и полностью намерен вернуться и выступить в столице нашей страны при обстоятельствах, когда внимание сможет оставаться там, где ему и положено быть — на музыке и поклонниках. А пока мы продолжим зажигать в рамках тура "Live & Amplified", и я с нетерпением жду встречи со всеми вами на концертах.



Всё это сказано с большой любовью, благодарностью и уважением».



Фестиваль Freedom 250 организует Keith Krach, назначенец президента Трампа. Krach изложил свои цели относительно Freedom 250 в заявлении на своем сайте:



«Я благодарен президенту Трампу за возможность воплотить в жизнь его видение Freedom 250. В своей основе Freedom 250 — это национальное движение, объединяющее штаты, компании, организации и граждан для того, чтобы чтить нашу историю, дорожить нашими дарованными Богом свободами и помогать строить золотую эпоху возможностей на следующие 250 лет».







