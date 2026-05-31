Новости
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 44
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 27
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Bret Michaels

31 май 2026 : 		 RIKKI ROCKETT под...л решению BRET MICHAELS

31 май 2026 : 		 BRET MICHAELS отказался от участия в торжествах по случаю 250-летия Америки

29 апр 2026 : 		 BRET MICHAELS выступил на драфте NFL

17 дек 2025 : 		 BRET MICHAELS выпустит биографию

28 мар 2025 : 		 BRET MICHAELS о своей бандане

15 май 2024 : 		 DEE SNIDER и BRET MICHAELS вновь спели вместе

1 апр 2024 : 		 Видео полного выступления BRET MICHAELS

4 окт 2023 : 		 BRET MICHAELS о раке кожи

15 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BRET MICHAELS

14 сен 2023 : 		 DEE SNIDER и BRET MICHAELS спели вместе

5 авг 2023 : 		 TOMMY LONDON спел с BRET MICHAELS

25 июл 2023 : 		 Концертное видео от BRET MICHAELS

12 июл 2023 : 		 BRET MICHAELS: «Не держите в себе обиду»

19 май 2023 : 		 BRET MICHAELS: «Несите музыку фанатам!»

20 мар 2023 : 		 BRET MICHAELS работает над новой книгой

24 фев 2023 : 		 Сможет ли BRET MICHAELS угадать песни?

18 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS переиздаёт альбом

20 янв 2023 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

10 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS выпустит сингл зимой

5 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

30 дек 2022 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

3 дек 2022 : 		 BRET MICHAELS введен в Зал Славы Пенсильвании

27 окт 2022 : 		 BRET MICHAELS порадовал зрителей

28 июн 2022 : 		 BRET MICHAELS: «Я не знал о Tommy»

12 май 2022 : 		 BRET MICHAELS выступил с кавер-группой POISON

3 дек 2021 : 		 BRET MICHAELS дал кавер-группе POISON шанс
BRET MICHAELS отказался от участия в торжествах по случаю 250-летия Америки



BRET MICHAELS стал одним из последних артистов, публично отказавшихся от участия в фестивале Freedom 250 в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее на этой неделе было объявлено, что Michaels станет одним из участников серии концертов на Национальной аллее в рамках Great American State Fair, который позиционируется как «празднование 250-летия Америки в стиле Всемирной выставки». С тех пор несколько артистов заявили, что не будут принимать участие в мероприятии. Некоторые утверждают, что не знали о том, что событие является частью инициативы администрации Трампа по празднованию юбилейной годовщины страны, другие же выразили обеспокоенность политическими связями проекта, вводящими в заблуждение описаниями мероприятия или использованием их имен без разрешения.

Разделяя позицию многих других музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале, Michaels написал в заявлении, опубликованном вечером в четверг (28 мая) на своем сайте:

«Когда эта возможность была изначально представлена моей команде, её описали как празднование нашей страны через музыку и как шанс отдать дань уважения нашим ветеранам, действующим военнослужащим, сотрудникам экстренных служб, учителям и трудолюбивым американцам из всех слоев общества. Как сын ветерана и человек из семьи, которая с гордостью служила своей стране, я всегда считал честью поддерживать подобные вещи.

Как многие из вас знают, я посвятил всю свою карьеру тому, чтобы объединять людей через музыку, позитив и хорошие вибрации. Мои концерты никогда не были о политике. Они о том, чтобы дать людям место, где можно собраться вместе, отлично провести время и на несколько часов забыть о жизненных стрессах.

К сожалению, то, что было представлено нам как празднование нашей страны, превратилось во что-то гораздо более разделяющее людей, чем то, частью чего я соглашался стать. Кроме того, возникли опасения по поводу безопасности моих поклонников, моей группы, команды, семьи и меня самого, включая угрозы, которые являются абсолютно беспочвенными и непростительными. Из-за этого я принял непростое решение отказаться от этого выступления.

Речь не о политике. Речь о том, чтобы оставаться верным тому, во что я всегда верил. Каждый имеет право на собственное мнение. Это одна из свобод, за которые сражались наши ветераны, и то, что я всегда уважал. Но как отец, друг и участник группы, я обязан серьезно относиться к угрозам и вопросам безопасности.

Я верю в нашу страну, в свободы, которыми мы обладаем, и в идею о том, что на протяжении более чем 250 лет мы вместе проходили через взлеты и падения и оставались стойкими. Музыка — это универсальный язык, который объединяет нас, а не разделяет. Так же, как это было, когда я выступал перед рекордной аудиторией более чем в 100 тысяч человек у арки St. Louis Arch на праздновании Дня независимости, где люди со всей страны собрались вместе, чтобы через музыку почтить наши свободы. Тогда в центре внимания были музыка, поклонники и совместное празднование.

Я и дальше буду с гордостью поддерживать наших ветеранов, действующих военнослужащих, учителей, сотрудников экстренных служб и организации, которые помогают им, как делал это всегда.

Я также хочу, чтобы мои замечательные поклонники в Вашингтоне знали: я люблю вас всех и полностью намерен вернуться и выступить в столице нашей страны при обстоятельствах, когда внимание сможет оставаться там, где ему и положено быть — на музыке и поклонниках. А пока мы продолжим зажигать в рамках тура "Live & Amplified", и я с нетерпением жду встречи со всеми вами на концертах.

Всё это сказано с большой любовью, благодарностью и уважением».

Фестиваль Freedom 250 организует Keith Krach, назначенец президента Трампа. Krach изложил свои цели относительно Freedom 250 в заявлении на своем сайте:

«Я благодарен президенту Трампу за возможность воплотить в жизнь его видение Freedom 250. В своей основе Freedom 250 — это национальное движение, объединяющее штаты, компании, организации и граждан для того, чтобы чтить нашу историю, дорожить нашими дарованными Богом свободами и помогать строить золотую эпоху возможностей на следующие 250 лет».




31 май 2026
Exceptional
Этож Сергей Симонов
31 май 2026
Вашингтон Ирвинг
вот это республиканец, а не фанатик Трампа.
