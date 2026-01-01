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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Peter Frampton

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4 июн 2026 : 		 Трейлер документального фильма о PETER FRAMPTON

12 апр 2026 : 		 PETER FRAMPTON представил новый сингл

18 мар 2026 : 		 PETER FRAMPTON выпускает альбом

19 янв 2026 : 		 Переиздание PETER FRAMPTON выйдет зимой

29 окт 2025 : 		 PETER FRAMPTON отметит юбилей "Frampton Comes Alive!"

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления PETER FRAMPTON And KEITH URBAN

24 сен 2024 : 		 DAVE MUSTAINE: «PETER FRAMPTON: Вы всё врёте!»

22 сен 2024 : 		 PETER FRAMPTON подтвердил, что MEGADETH все сломали

22 июл 2023 : 		 PETER FRAMPTON получит Patient Ambassador Award

10 апр 2023 : 		 PETER FRAMPTON почтил память Джона Регана

9 дек 2022 : 		 PETER FRAMPTON продал каталог BMG

27 июн 2021 : 		 PETER FRAMPTON реалистично оценивает свои шансы на концерты

1 июн 2021 : 		 Danny Gill исполняет PETER FRAMPTON

31 янв 2021 : 		 PETER FRAMPTON выпустит сборник кавер-версий

17 июл 2020 : 		 PETER FRAMPTON критикует Трампа

2 апр 2020 : 		 PETER FRAMPTON выпустит мемуары осенью

20 янв 2020 : 		 Альбом PETER'a FRAMPTON'a попадёт в Grammy Hall Of Fame

19 авг 2019 : 		 Гитарист DEEP PURPLE на новом альбоме PETER FRAMPTON BAND
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Трейлер документального фильма о PETER FRAMPTON



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Трейлер к документальной ленте о PETER'e FRAMPTON'e, получившей незамысловатое название "Frampton", доступен для просмотра. В ролике доступны множество фотографий, а также фрагменты бесед с Sheryl Crow, Ringo Starr, Tom Morello, Cameron Crowe, Alice Cooper, Tommy Shaw, Nancy Wilson, Roger Daltrey и другими.




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