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Трейлер документального фильма о PETER FRAMPTON
Трейлер к документальной ленте о PETER'e FRAMPTON'e, получившей незамысловатое название "Frampton", доступен для просмотра. В ролике доступны множество фотографий, а также фрагменты бесед с Sheryl Crow, Ringo Starr, Tom Morello, Cameron Crowe, Alice Cooper, Tommy Shaw, Nancy Wilson, Roger Daltrey и другими.
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