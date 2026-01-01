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Трейлер документального фильма о PETER FRAMPTON



Трейлер к документальной ленте о PETER'e FRAMPTON'e, получившей незамысловатое название "Frampton", доступен для просмотра. В ролике доступны множество фотографий, а также фрагменты бесед с Sheryl Crow, Ringo Starr, Tom Morello, Cameron Crowe, Alice Cooper, Tommy Shaw, Nancy Wilson, Roger Daltrey и другими.







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