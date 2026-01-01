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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Cattle Decapitation

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4 июн 2026 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

19 июл 2025 : 		 CATTLE DECAPITATION целиком сыграют "Death Atlas"

15 май 2025 : 		 Документальный фильм от CATTLE DECAPITATION

27 окт 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

16 май 2023 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

12 май 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

9 май 2023 : 		 CATTLE DECAPITATION о новом альбоме

29 мар 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

16 фев 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

12 янв 2023 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной

30 ноя 2022 : 		 Видео с выступления CATTLE DECAPITATION

16 ноя 2022 : 		 CATTLE DECAPITATION исполнили новую песню

20 янв 2021 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

17 июл 2020 : 		 Винилы CATTLE DECAPITATION выйдут летом

27 май 2020 : 		 Занимательная маска от CATTLE DECAPITATION

2 апр 2020 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

19 фев 2020 : 		 Обучающее видео от CATTLE DECAPITATION

12 дек 2019 : 		 Успехи в чартах CATTLE DECAPITATION

2 дек 2019 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

30 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома CATTLE DECAPITATION

23 ноя 2019 : 		 Короткометражный фильм от CATTLE DECAPITATION

4 окт 2019 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

10 сен 2019 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

30 ноя 2018 : 		 Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

21 сен 2018 : 		 Сборник раритетов от CATTLE DECAPITATION

24 авг 2018 : 		 Новый состав CATTLE DECAPITATION
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Новое видео CATTLE DECAPITATION



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Dead End Residents, новое видео CATTLE DECAPITATION, доступно для просмотра ниже.




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