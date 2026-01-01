×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
58
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
48
Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»
31
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
28
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п...
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
58
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
48
Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»
31
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
28
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п...
26
все новости группы
Cattle Decapitation
США
Death Metal
Grind Core
http://www.cattledecapitation.com
Myspace:
http://www.myspace.com/cattledecapitation
VK.com:
https://cattledecapitation.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/cattledecapitation
4 июн 2026
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
19 июл 2025
:
CATTLE DECAPITATION целиком сыграют "Death Atlas"
15 май 2025
:
Документальный фильм от CATTLE DECAPITATION
27 окт 2023
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
16 май 2023
:
Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания
12 май 2023
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
9 май 2023
:
CATTLE DECAPITATION о новом альбоме
29 мар 2023
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
16 фев 2023
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
12 янв 2023
:
Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной
30 ноя 2022
:
Видео с выступления CATTLE DECAPITATION
16 ноя 2022
:
CATTLE DECAPITATION исполнили новую песню
20 янв 2021
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
17 июл 2020
:
Винилы CATTLE DECAPITATION выйдут летом
27 май 2020
:
Занимательная маска от CATTLE DECAPITATION
2 апр 2020
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
19 фев 2020
:
Обучающее видео от CATTLE DECAPITATION
12 дек 2019
:
Успехи в чартах CATTLE DECAPITATION
2 дек 2019
:
Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания
30 ноя 2019
:
Рассказ об издании альбома CATTLE DECAPITATION
23 ноя 2019
:
Короткометражный фильм от CATTLE DECAPITATION
4 окт 2019
:
Новая песня CATTLE DECAPITATION
10 сен 2019
:
Новая песня CATTLE DECAPITATION
30 ноя 2018
:
Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания
21 сен 2018
:
Сборник раритетов от CATTLE DECAPITATION
24 авг 2018
:
Новый состав CATTLE DECAPITATION
27 янв 2018
:
Из CATTLE DECAPITATION ушел басист
27 окт 2017
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
19 май 2016
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
24 фев 2016
:
CATTLE DECAPITATION остались на METAL BLADE RECORDS
4 авг 2015
:
Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания
16 июл 2015
:
Рассказ о создании альбома CATTLE DECAPITATION
2 июл 2015
:
Новая песня CATTLE DECAPITATION
21 май 2015
:
PHILIP ANSELMO на новом альбоме CATTLE DECAPITATION
8 янв 2015
:
Поножовщина на концерте CATTLE DECAPITATION
9 дек 2014
:
CATTLE DECAPITATION записывают новый материал
23 дек 2013
:
CATTLE DECAPITATION работают над новым материалом
30 июл 2013
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
12 июл 2013
:
CATTLE DECAPITATION планируют выпуск сингла
17 апр 2013
:
Барабанщику CATTLE DECAPITATION сделали операцию
23 июл 2012
:
Фронтмен CATTLE DECAPITATION поддержал Randy Blythe'a
3 июн 2012
:
Мультикамерная съемка с выступления CATTLE DECAPITATION
24 апр 2012
:
Новое видео CATTLE DECAPITATION
10 апр 2012
:
Новая песня CATTLE DECAPITATION
20 мар 2012
:
Детали нового альбома CATTLE DECAPITATION
19 мар 2012
:
Новая песня CATTLE DECAPITATION
23 фев 2012
:
CATTLE DECAPITATION завершили запись нового альбома
17 янв 2012
:
CATTLE DECAPITATION начали запись
4 ноя 2011
:
CATTLE DECAPITATION работают над новым альбомом
24 ноя 2010
:
CATTLE DECAPITATION работают над новым альбомом
14 авг 2009
:
CATTLE DECAPITATION расстались с басистом
сегодня
Новое видео CATTLE DECAPITATION
Dead End Residents, новое видео CATTLE DECAPITATION, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 62
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет