Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
[= ||| все новости группы



*

Carmine Appice's Guitar Zeus

*



9 июн 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Я считаю, что тяжёлый металл начался с METALLICA»

5 май 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Кто эти богачи, кто сейчас покупает билеты по таким ценам?»

12 фев 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Понятия не имею, как молодые группы сейчас добиваются успеха»

31 июл 2025 : 		 CARMINE APPICE: «ИХ меня спас!»

7 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Музыкантов на Spotify просто кидают!»

6 июн 2024 : 		 VINNY APPICE: «Я никогда не сжигал мосты»

2 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE о Джоне Бонэме: «Он сказал мне, что я его кумир»

23 май 2024 : 		 CARMINE APPICE не получил ответа от NIKKI SIXX'a

28 авг 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я был пионером в мире барабанов»

12 июн 2023 : 		 Новое видео APPICE PERDOMO PROJECT

8 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE и FERNANDO PERDOMO готовят новый альбом

28 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»

16 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать»

25 окт 2022 : 		 CARMINE APPICE — о том, как трудно сейчас музыкантам зарабатывать

26 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE об участии в проекте HEAR 'N AID

12 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

11 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

9 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE: «Никто не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех»

2 сен 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

5 апр 2019 : 		 CARMINE APPICE о несостоявшемся возвращении бывшего гитариста KISS

31 янв 2019 : 		 Видео с текстом от CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

12 янв 2019 : 		 Выйдут переиздания CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

28 сен 2017 : 		 CARMINE APPICE: «Нет новых героев на ударном фронте»

20 мар 2017 : 		 CARMINE And VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH

13 сен 2016 : 		 CARMINE и VINNY APPICE запишут альбом

21 янв 2016 : 		 Мемуары CARMINE APPICE выйдут в мае
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CARMINE APPICE: «Я считаю, что тяжёлый металл начался с METALLICA»



zoom
CARMINE APPICE в недавнем интервью вновь подтвердил своё утверждение о том, что METALLICA была первой настоящей хеви-металлической группой:

«Я считаю, что тяжёлый металл начался с METALLICA. До этого всё было хард-роком. Хрустящие гитары, гитара с бузз-тоном и двойная бас-бочка, следующая за гитарой — вот что положило начало тяжёлому металлу. Всё остальное до этого — MÖTLEY CRÜE, VAN HALEN, BLUE MURDER — всё это хард-рок. Тяжёлый хард-рок. Но для меня металл начинается с гитары».

В интервью 2020 года для Sea Of Tranquility он заявлял, что METALLICA положила начало тяжёлому металлу. Упомянув о том, как подъём гранжа в начале 1990-х вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, приведя к резкому падению продаж альбомов и отмены туров, Carmine сказал:

«В те дни никто не хотел иметь с нами дела, потому что мы все были динозаврами. Тогда гранж был в моде — NIRVANA и прочие — и никто не хотел иметь с нами дела, со всеми этими группами. Ted Nugent, DIO… Я играл с Эдгаром Уинтером в 91-м, 92-м, параллельно участвуя в MOTHER'S ARMY, и мы играли в клубах на 500 мест. DIO выступал в тех же клубах, с моим братом Vinny. У всех падала популярность. У BLACK SABBATH был спад. У Оззи тоже. Ни у кого ничего не получалось, кроме NIRVANA, STONE TEMPLE PILOTS, PEARL JAM и всех этих ребят».

Когда интервьюер указал, что METALLICA по-прежнему продавала много альбомов и играла перед огромными аудиториями в начале 1990-х, Appice сказал:

«METALLICA не была похожа на все остальные группы. Я считаю METALLICA группой, которая действительно создала то, что можно назвать тяжёлым металлом. Другие группы — MÖTLEY CRÜE, BLUE MURDER — это хард-рок, а не тяжёлый металл. Тот звук METALLICA, который звучит как скрежет гитар, вот это, по-моему, и есть хеви-металл, который превратился в дэт-металл, спид-металл и все остальные направления металла. Но первый альбом Оззи был хард-роком. MÖTLEY CRÜE были хард-роком. WHITESNAKE — это хард-рок. KING KOBRA — это хард-рок. Это всё был хард-рок. BLUE MURDER немного расстроили гитары, и это звучало тяжело, но это не было тем, что я считаю тяжёлым металлом. Хеви-металл — это тот самый скрежещущий гитарный звук».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Что у нас между the Who и Metallica, какие-нибудь Black Sabbath? Ну, в принципе, пойдет.
9 июн 2026
v
vobk
Venom тоже хард-рок выходит?
9 июн 2026
m
mohnatiy
Мейдены для него перхоть подзалупная? Или бриташек он за музыкантов и людей не считает?)
просмотров: 198

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом