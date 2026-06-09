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CARMINE APPICE: «Я считаю, что тяжёлый металл начался с METALLICA»



CARMINE APPICE в недавнем интервью вновь подтвердил своё утверждение о том, что METALLICA была первой настоящей хеви-металлической группой:



«Я считаю, что тяжёлый металл начался с METALLICA. До этого всё было хард-роком. Хрустящие гитары, гитара с бузз-тоном и двойная бас-бочка, следующая за гитарой — вот что положило начало тяжёлому металлу. Всё остальное до этого — MÖTLEY CRÜE, VAN HALEN, BLUE MURDER — всё это хард-рок. Тяжёлый хард-рок. Но для меня металл начинается с гитары».



В интервью 2020 года для Sea Of Tranquility он заявлял, что METALLICA положила начало тяжёлому металлу. Упомянув о том, как подъём гранжа в начале 1990-х вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, приведя к резкому падению продаж альбомов и отмены туров, Carmine сказал:



«В те дни никто не хотел иметь с нами дела, потому что мы все были динозаврами. Тогда гранж был в моде — NIRVANA и прочие — и никто не хотел иметь с нами дела, со всеми этими группами. Ted Nugent, DIO… Я играл с Эдгаром Уинтером в 91-м, 92-м, параллельно участвуя в MOTHER'S ARMY, и мы играли в клубах на 500 мест. DIO выступал в тех же клубах, с моим братом Vinny. У всех падала популярность. У BLACK SABBATH был спад. У Оззи тоже. Ни у кого ничего не получалось, кроме NIRVANA, STONE TEMPLE PILOTS, PEARL JAM и всех этих ребят».



Когда интервьюер указал, что METALLICA по-прежнему продавала много альбомов и играла перед огромными аудиториями в начале 1990-х, Appice сказал:



«METALLICA не была похожа на все остальные группы. Я считаю METALLICA группой, которая действительно создала то, что можно назвать тяжёлым металлом. Другие группы — MÖTLEY CRÜE, BLUE MURDER — это хард-рок, а не тяжёлый металл. Тот звук METALLICA, который звучит как скрежет гитар, вот это, по-моему, и есть хеви-металл, который превратился в дэт-металл, спид-металл и все остальные направления металла. Но первый альбом Оззи был хард-роком. MÖTLEY CRÜE были хард-роком. WHITESNAKE — это хард-рок. KING KOBRA — это хард-рок. Это всё был хард-рок. BLUE MURDER немного расстроили гитары, и это звучало тяжело, но это не было тем, что я считаю тяжёлым металлом. Хеви-металл — это тот самый скрежещущий гитарный звук».







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