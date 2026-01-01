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George Lynch

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|||| 10 июн 2026

GEORGE LYNCH: «Мне тяжело дался трибьют AIR SUPPLY»



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GEORGE LYNCH в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, почему не ушел со сцены как обещал:

«Ну, я вообще-то большой врун, так что в этом одна из проблем — я много вру. Нет, шучу. Но я действительно иногда вру о вещах, которые не имеют большого значения и никому не вредят, просто чтобы развлечь людей. Порой я выдумываю всякую ерунду ради смеха. Но в данном случае всё было не так.

Тогда это было абсолютно спонтанное решение. В какой-то момент я проснулся — или это чувство формировалось постепенно в течение короткого времени — и поговорил с женой. Я сказал: „Мне 71 год. Юбилей. Похоже, пришло время поставить точку“. И мне показалось, что это правильное решение. Правда, продержалось это ощущение примерно 24 часа после того, как я реально объявил об уходе. А потом начали поступать предложения, причем очень хорошие.

Когда промоутеры поняли, что всё серьезно, что это действительно конец, они подумали: „Нет больше Рэнди Роадса, нет Эдди Ван Халена, нет того парня, нет этого — люди уходят один за другим. А George остается одним из последних представителей того поколения. Он по-прежнему отлично играет, по-прежнему в форме, способен выступать и хочет это делать“. И предложения посыпались одно за другим. Причем очень выгодные.

Думаю, дело в том, что меня, как и многих из нас, воспитали работать. Отец привил мне трудовую этику. Я работаю лет с восьми, занимался буквально всем, что только можно представить. Физический труд. У меня нет образования — только девять классов школы. Так что я буквально создан для того, чтобы работать, обеспечивать семью и зарабатывать деньги.

И мне это нравится. Мне нравится сама игра, нравится зарабатывать деньги, нравится играть на гитаре. Зачем мне отказываться от всего того, что я люблю? А тут еще получилось так, что после объявления про прощальный тур мне начали предлагать гораздо больше денег, чем раньше. И я подумал: „То есть теперь я наконец получу всё то, к чему стремился и ради чего работал, и просто уйду? Нет уж“. Так что я очень быстро снова оказался в седле и с тех пор продолжаю ехать дальше».

На вопрос о возможности появления новой музыки от LYNCH MOB после выхода девятого студийного альбома группы Dancing With The Devil, который увидел свет в ноябре прошлого года на Frontiers Music Srl, он ответил:

«О да, конечно. Мы только что закончили работу над вторым альбомом CASANDRA'S CROSSING вместе с Casandra Carson из PARALANDRA и THE L.I.F.E. PROJECT. Всю музыку написал я, а она сочинила тексты и вокальные мелодии. Недавно получили финальный микс. Так что запись уже полностью готова — осталось лишь поставить последнюю точку.

Я постоянно занимаюсь сторонними проектами, записываюсь для других лейблов и музыкантов. И мне это очень нравится. Недавно, например, я участвовал в трибьюте AIR SUPPLY. Причем я толком даже не знаю AIR SUPPLY. Наверное, слышал какие-то их песни. Это ведь так называемый yacht rock. Сначала я подумал: „Нет, не хочу этим заниматься“. Но потом послушал материал и понял, что это на самом деле очень умная и интересная музыка.

Именно потому, что я ее не понимал. Для меня она казалась нелогичной. В ней не было привычных для меня гармонических ходов и структур. Я не мог разгадать этот музыкальный пазл и поэтому решил: „А знаешь что? Я хочу этим заняться“. В итоге согласился.

Это оказался один из самых сложных трибьютов, в которых я когда-либо участвовал. Нужно было разобраться в логике песен, понять, как всё устроено. Там использовались серьезные, взрослые аккорды. Музыка была написана на клавишных, а мне пришлось переносить всё это на гитару. Очень интересный опыт.

Так что подобных вещей я делаю много. А что касается LYNCH MOB, то сейчас я нахожусь на самой ранней стадии работы над следующим альбомом. Пока это выглядит так: я просто придумываю идеи дома, на гастролях, во время саундчеков или где угодно еще, перебираю что-то на гитаре, фиксирую наброски. Потом эти идеи становятся основой песен, и уже от них всё начинает развиваться дальше».




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