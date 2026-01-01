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RUDY SARZO: «Я пишу для удовольствия»



RUDY SARZO в очередной раз подтвердил, что работает над новой музыкой, которую планирует выпустить самостоятельно уже в ближайшем будущем.



«В последнее время я пишу музыку. На самом деле я всегда что-то писал, но сейчас мне уже не приходится так сильно зависеть от группы, как раньше. И я делаю это исключительно ради собственного музыкального удовольствия и удовлетворения».



Говоря о музыкальном направлении нового материала, Rudy признался, что некоторые могли бы назвать его «яхт-роком».



«Некоторые называют это яхт-роком. Но для меня именно в той эпохе были лучшие не только композиции, но и лучшие музыканты, лучшие инженеры звукозаписи. Там всё слышно идеально чётко, особенно бас».



Sarzo рассказал, что особенно вдохновляется творчеством THE DOOBIE BROTHERS периода участия Michael McDonald.



«Я большой поклонник THE DOOBIE BROTHERS и особенно эпохи Michael McDonald'a. Басист там играет просто невероятные партии, и ты действительно можешь их слышать. Нет этих стен из Marshall-стэков, которые забивают весь частотный диапазон. Можно услышать каждый инструмент. Именно такую музыку я сейчас и сочиняю, и записываю».



При этом музыкант отметил, что работа над собственным материалом позволяет ему вновь прикоснуться к своим самым ранним музыкальным корням.



«Есть такие песни, как "Slick Black Cadillac" времён QUIET RIOT и эпохи Рэнди Роадса. Каждый раз, когда я играю эту вещь на сцене с QUIET RIOT, я мысленно возвращаюсь в тот период. Я чувствую его присутствие на сцене, Кевина и Drew Forsyth за барабанами.



Конечно, сейчас играю уже я сегодняшний. Но это не значит, что я не могу подключиться к тому состоянию сознания, которое существовало тогда, когда я впервые исполнял эту песню».



По словам Rudy, новый проект даёт ему возможность показать сторону своей музыкальной личности, которую большинство слушателей никогда раньше не слышало.



«Сейчас у меня появилась возможность вернуться к своим корням. Вернуться к тому стилю игры, который сформировался у меня ещё в Майами. Это часть меня, которую публика практически никогда не слышала.



И это нормально».



Когда интервьюер выразил надежду, что новая музыка всё-таки будет опубликована, Sarzo заверил, что релиз состоится совсем скоро.



«О, обязательно. Конечно. В течение ближайших нескольких недель я собираюсь что-то выпустить. Просто для стриминговых сервисов».



Музыкант подчеркнул, что не ищет контрактов и не пытается запускать сольную карьеру.



«Никакого контракта с лейблом. И я его не ищу. Я просто хочу выпускать музыку и создавать музыку. У меня уже есть группа. Я уже гастролирую. Дело не в том, что я пытаюсь стать сольным артистом.



Нет».



Главная цель, по словам Rudy, — получать удовольствие от творчества и использовать возможности, которые сегодня предоставляет музыкальная индустрия.



«Я просто стараюсь наслаждаться жизнью как музыкант и заниматься творчеством так, как мне раньше не удавалось или не позволяла индустрия. Сейчас всё изменилось. Всё меньше людей создают оригинальную музыку. Но для меня это как раз возможность по-настоящему проявить себя творчески».







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