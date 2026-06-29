29 июн 2026



RUDY SARZO: «Использовал ИИ, и что с того?!»



RUDY SARZO выпустил новую композицию "Your Heart Is The Road", а в недавнем интервью признался, что использовал искусственный интеллект при создании этого трека:



«Признаюсь честно.



Есть группы, которые ездят в туры и выступают под фонограммы и записанные дорожки, но не выходят к публике со словами: "Ребята, мы играем с подкладками". Никто так не делает.



А я говорю открыто: да, я использовал искусственный интеллект.



У меня нет бюджета. Да и у кого он сейчас есть?



У меня нет лишних десяти тысяч долларов, чтобы засесть в студии и выложить их только ради песен, которые потом самостоятельно выйдут на всех стриминговых сервисах»



Объясняя, почему решил выпускать "Your Heart Is The Road" самостоятельно, без участия традиционного лейбла, Rudy сказал:



«Я не хочу быть на лейбле, потому что хочу оставаться свободным. У меня уже написано примерно десять песен, которые готовы к выпуску, и я собираюсь публиковать их постепенно. Но я не хочу загонять себя в одну-единственную рамку.



Поэтому если вам понравилась первая песня, не ждите, что следующая будет такой же. Потому что не будет. Я занимаюсь этим по нескольким причинам.



Одна из них — мне захотелось играть музыку, которую я не играл почти последние пятьдесят лет. Скоро исполнится пятьдесят лет с тех пор, как я впервые сыграл "Slick Black Cadillac" в QUIET RIOT. Я присоединился к группе в 1978 году, и эта песня уже тогда была в сет-листе.



Пятьдесят лет.



Ну сколько можно? Мне хочется, чтобы в моей жизни было чуть больше творчества.

И еще я не хочу быть привязанным к какому-то одному стилю».



Вспоминая музыкальную свободу прошлых десятилетий, Sarzo сказал:



«В шестидесятые такие группы, как THE BEATLES или THE ROLLING STONES, могли делать вообще что угодно. Они могли записать "Angie", потом "Sympathy For The Devil", потом "2000 Light Years From Home" — все что угодно.



Все тогда экспериментировали и искали что-то новое. А вот в восьмидесятых, на мой взгляд, творчество покатилось под откос. Потому что если у тебя выходил успешный альбом — а только в этом случае тебе давали возможность записать второй, — то потом все сводилось к одному: повторяй его снова и снова.



В семидесятые считалось нормальным, если пластинка продавалась тиражом в 50 тысяч экземпляров — этого хватало, чтобы тебе дали шанс записать следующий альбом. Но когда появился MTV и дебютные пластинки начали продаваться миллионными тиражами, лейблы быстро избаловались. Они говорили: "Как только продажи перестанут быть такими же огромными, мы вас выбросим, потому что у нас уже стоит очередь из других групп, готовых продавать миллионы".



В итоге вся индустрия заставляла музыкантов выпускать один и тот же альбом снова и снова, пока однажды сама же не заявляла: "Нам нужно что-то новое". Да неужели?



Конечно, вам нужно новое. Только все это время именно вы требовали от нас снова и снова делать одну и ту же пластинку».



Поэтому, говорит Rudy, он больше не хочет зависеть от подобных требований:



«Я не хочу, чтобы какой-то лейбл говорил мне: "Ты должен нравиться именно этой аудитории. Ты обязан продать столько-то копий". Идите вы! Я просто хочу играть такую разнообразную музыку, на которой вырос. В свое время за один вечер в клубе я мог играть диско, потом немного LED ZEPPELIN, потом THE WHO — словом, все, что звучало по радио. Я вырос на Top 40.



А в конце шестидесятых и начале семидесятых Top 40 был невероятно разнообразным. Там были самые разные стили. И мне это очень нравилось. Сейчас все это называют yacht rock. Хотя на самом деле это просто лучшие пластинки семидесятых. Это великолепно написанные, записанные и спродюсированные альбомы. Включаешь любую такую запись — и слышишь абсолютно кристально каждый инструмент и каждый вокал.



Мне это очень нравится.



А потом пришли восьмидесятые, и одним из главных виновников всего стал процессор Yamaha SPX90. Именно он во многом сформировал звучание hair metal. Представьте: вы только что записали дебютный альбом, но лейбл хочет, чтобы вы звучали так, будто уже собираете стадионы. Поэтому на запись просто лили тонны реверберации».



Говоря о том, что вдохновило его на текст песни "Your Heart Is The Road", Rudy рассказал:



«Я хотел написать эту песню для своей жены. Мы знакомы с 1981 года. И самым долгим периодом, который мы провели вдали друг от друга, были как раз восьмидесятые. Сначала я написал текст, а потом уже начал искать для него музыкальную основу. Если внимательно послушать последний куплет, то, если коротко, он о преданности, которая продолжается даже после смерти.



Мне довелось играть в группах, где некоторые музыканты так и не вернулись домой с гастролей. Но всегда хочется верить, что какая-то часть их все равно остается рядом с нами. Именно об этом и говорится в последнем куплете».







+0 -2



( 2 ) просмотров: 709

