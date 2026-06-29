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Rudy Sarzo

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|||| 29 июн 2026

RUDY SARZO: «Использовал ИИ, и что с того?!»



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RUDY SARZO выпустил новую композицию "Your Heart Is The Road", а в недавнем интервью признался, что использовал искусственный интеллект при создании этого трека:

«Признаюсь честно.

Есть группы, которые ездят в туры и выступают под фонограммы и записанные дорожки, но не выходят к публике со словами: "Ребята, мы играем с подкладками". Никто так не делает.

А я говорю открыто: да, я использовал искусственный интеллект.

У меня нет бюджета. Да и у кого он сейчас есть?

У меня нет лишних десяти тысяч долларов, чтобы засесть в студии и выложить их только ради песен, которые потом самостоятельно выйдут на всех стриминговых сервисах»

Объясняя, почему решил выпускать "Your Heart Is The Road" самостоятельно, без участия традиционного лейбла, Rudy сказал:

«Я не хочу быть на лейбле, потому что хочу оставаться свободным. У меня уже написано примерно десять песен, которые готовы к выпуску, и я собираюсь публиковать их постепенно. Но я не хочу загонять себя в одну-единственную рамку.

Поэтому если вам понравилась первая песня, не ждите, что следующая будет такой же. Потому что не будет. Я занимаюсь этим по нескольким причинам.

Одна из них — мне захотелось играть музыку, которую я не играл почти последние пятьдесят лет. Скоро исполнится пятьдесят лет с тех пор, как я впервые сыграл "Slick Black Cadillac" в QUIET RIOT. Я присоединился к группе в 1978 году, и эта песня уже тогда была в сет-листе.

Пятьдесят лет.

Ну сколько можно? Мне хочется, чтобы в моей жизни было чуть больше творчества.
И еще я не хочу быть привязанным к какому-то одному стилю».

Вспоминая музыкальную свободу прошлых десятилетий, Sarzo сказал:

«В шестидесятые такие группы, как THE BEATLES или THE ROLLING STONES, могли делать вообще что угодно. Они могли записать "Angie", потом "Sympathy For The Devil", потом "2000 Light Years From Home" — все что угодно.

Все тогда экспериментировали и искали что-то новое. А вот в восьмидесятых, на мой взгляд, творчество покатилось под откос. Потому что если у тебя выходил успешный альбом — а только в этом случае тебе давали возможность записать второй, — то потом все сводилось к одному: повторяй его снова и снова.

В семидесятые считалось нормальным, если пластинка продавалась тиражом в 50 тысяч экземпляров — этого хватало, чтобы тебе дали шанс записать следующий альбом. Но когда появился MTV и дебютные пластинки начали продаваться миллионными тиражами, лейблы быстро избаловались. Они говорили: "Как только продажи перестанут быть такими же огромными, мы вас выбросим, потому что у нас уже стоит очередь из других групп, готовых продавать миллионы".

В итоге вся индустрия заставляла музыкантов выпускать один и тот же альбом снова и снова, пока однажды сама же не заявляла: "Нам нужно что-то новое". Да неужели?

Конечно, вам нужно новое. Только все это время именно вы требовали от нас снова и снова делать одну и ту же пластинку».

Поэтому, говорит Rudy, он больше не хочет зависеть от подобных требований:

«Я не хочу, чтобы какой-то лейбл говорил мне: "Ты должен нравиться именно этой аудитории. Ты обязан продать столько-то копий". Идите вы! Я просто хочу играть такую разнообразную музыку, на которой вырос. В свое время за один вечер в клубе я мог играть диско, потом немного LED ZEPPELIN, потом THE WHO — словом, все, что звучало по радио. Я вырос на Top 40.

А в конце шестидесятых и начале семидесятых Top 40 был невероятно разнообразным. Там были самые разные стили. И мне это очень нравилось. Сейчас все это называют yacht rock. Хотя на самом деле это просто лучшие пластинки семидесятых. Это великолепно написанные, записанные и спродюсированные альбомы. Включаешь любую такую запись — и слышишь абсолютно кристально каждый инструмент и каждый вокал.

Мне это очень нравится.

А потом пришли восьмидесятые, и одним из главных виновников всего стал процессор Yamaha SPX90. Именно он во многом сформировал звучание hair metal. Представьте: вы только что записали дебютный альбом, но лейбл хочет, чтобы вы звучали так, будто уже собираете стадионы. Поэтому на запись просто лили тонны реверберации».

Говоря о том, что вдохновило его на текст песни "Your Heart Is The Road", Rudy рассказал:

«Я хотел написать эту песню для своей жены. Мы знакомы с 1981 года. И самым долгим периодом, который мы провели вдали друг от друга, были как раз восьмидесятые. Сначала я написал текст, а потом уже начал искать для него музыкальную основу. Если внимательно послушать последний куплет, то, если коротко, он о преданности, которая продолжается даже после смерти.

Мне довелось играть в группах, где некоторые музыканты так и не вернулись домой с гастролей. Но всегда хочется верить, что какая-то часть их все равно остается рядом с нами. Именно об этом и говорится в последнем куплете».




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29 июн 2026
Altair21
А где очередное профессионально снятое выступление Металлики? Аж пару дней про это сабжей не было, уж не случилось ли вдруг чего
29 июн 2026
father
Мне кажется, сейчас ИИ использует огромное количество групп, и в первую очередь - большие и успешные
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