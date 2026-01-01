Rudy Sarzo

26 май 2026

RUDY SARZO работает над новой музыкой



RUDY SARZO в недавнем интервью подтвердил, что работает над новым материалом:

«Я хотел сочинить музыку, в которой смог бы сыграть классные басовые партии, смикшировать её самостоятельно, рассказать историю, запечатлеть свои жизненные переживания в текстах и выпустить это в мир. Я в группе, и у нас всё идет очень хорошо — мы очень заняты гастролями с QUIET RIOT — и я делаю это не для того, чтобы заработать денег, слава Богу. Просто мне хочется творить».

О том, как будет звучать его новая сольная музыка, Rudi сказал:

«Если я буду делать то, чем я известен, то это будет то же самое. А я хотел вернуться к своим музыкальным корням — к той музыке, которую я играл и любил в 1970-х, которую сейчас уже практически никто не записывает. А я был свидетелем всего этого, поэтому я очень хорошо разбираюсь в том, как устроена эта музыка, как она звучит и какова структура её композиций. И поэтому я получаю огромное удовольствие, занимаясь этим… Скажу так: я создаю музыку, которую мне самому нравится слушать. И если я буду единственным человеком в мире, которому понравится эта музыка, меня это устраивает».




